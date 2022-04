Verstappen mécontent du Safety Car "tortue" Aston Martin

Charger le lecteur audio

Le Safety Car a été sollicité à deux reprises ce dimanche lors du Grand Prix d'Australie, après la sortie de piste de Carlos Sainz puis l'accident de Sebastian Vettel. Les pilotes, notamment sur les pneus durs, ont eu des difficultés à faire chauffer leurs gommes derrière l'Aston Martin Vantage qui est moins puissante et est selon les estimations cinq secondes plus lente que la Mercedes-AMG GT Black Series qui a été utilisée sur les deux premières épreuves.

Aston Martin et Mercedes ont commencé à partager la fourniture de voitures officielles l'année dernière, la marque britannique livrant une V8 bi-turbo de 4,0 litres développant 528 chevaux, alors que la Mercedes développe de son côté 730 ch.

Verstappen, qui était second sur les deux relances derrière le futur vainqueur Charles Leclerc n'a pas vu l'arrivée, ce qui ne l'a pas empêché, par la suite, d'être critique de cette voiture de sécurité. "Il y a si peu d'adhérence et en plus la voiture de sécurité roulait très lentement, c'était une tortue. Incroyable", s'est emporté un Verstappen frustré. "Rouler à 140 [km/h] sur la ligne droite arrière... Il n'y avait pas de voiture endommagée, donc je ne comprends pas pourquoi nous devions rouler si lentement. Il faut enquêter."

Leclerc était plutôt d'accord avec son rival mais n'a pas souhaité se plaindre à la radio en voyant à quel point le pilote Bernd Mayländer se donnait du mal pour aller aussi vite que possible. "Pour être honnête, on a toujours l'impression d'être trop lent dans la voiture parce qu'avec ces Formule 1, nous avons tellement d'adhérence et c'est très, très difficile, surtout avec le composé sur lequel nous étions tous, c'est-à-dire les durs", a-t-il déclaré.

"J'ai eu beaucoup de mal à les mettre en température, donc j'ai aussi galéré. Pour être honnête, je voulais me plaindre, mais ensuite j'ai constaté à quel point la voiture de sécurité glissait dans les virages et je ne pense pas qu'il pouvait donner davantage, donc je ne voulais pas mettre trop de pression. C'est sûr qu'avec les voitures que nous avons maintenant, il est très difficile de maintenir la température des pneus derrière la voiture de sécurité."

Troisième, George Russell a plaisanté : "Nous n'avons pas le problème avec le Safety Car de Mercedes-AMG... ! Plus sérieusement, la Mercedes-AMG est cinq secondes plus rapide que le Safety Car d'Aston Martin, ce qui n'est pas rien."