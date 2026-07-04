Verstappen sarcastique après le sprint : "Au moins, on a appris ce qu'il ne faut pas faire"

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Après le sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1, Max Verstappen n'a pas manqué de souligner les nombreux défauts de la Red Bull RB22, après une course courte marquée par une lutte temporaire avec Lando Norris et George Russell.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
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GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
34

Troisième au départ, Max Verstappen a subi les affres des difficultés de Red Bull dans cet exercice et rapidement reculé de trois positions, dépassé qu'il a été dès l'envol par les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri ainsi que par la Mercedes de George Russell.

Par la suite, à l'image de la première moitié de course, le Néerlandais s'est retrouvé à la bataille avec les pilotes autour de lui, jusqu'à remonter un temps au quatrième rang et même mettre la pression sur Lando Norris, avant que le déroulé plus normal de l'épreuve ne finisse par le rattraper et le faire de nouveau reculer, au sixième rang, derrière Charles Leclerc et devant Oscar Piastri au moment de franchir la ligne d'arrivée.

Au sortir de la course, dans un entretien avec Viaplay en langue néerlandaise, le quadruple champion du monde s'est montré assez sarcastique sur les performances de son écurie dans tous les compartiments du jeu, ainsi que sur les erreurs commises en matière d'orientation technique.

Les départs, ça continue d'être tout ou rien chez Red Bull ?

Eh bien, la plupart du temps, c'est rien…

Verstappen était un temps dans la lutte avec Norris et Russell.

Verstappen était un temps dans la lutte avec Norris et Russell.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Encore le même problème ?

Non, juste un patinage des roues cette fois-ci. J'ai relâché l'embrayage et il a fallu attendre que les pneus adhèrent. Ce n'était pas idéal, mais après ça, j'ai réussi à me replacer dans une position correcte, enfin, disons normale.

Cependant, on voit clairement que nous sommes tout simplement trop lents. Trop lents dans les virages lents, trop lents dans les virages rapides et avec une usure des pneus plus importante que les autres.

Cette course a également été assez mouvementée.

C'est comme ça sur ce circuit. On peut doubler dans une ligne droite, puis se faire doubler dans la suivante.

C'était à nouveau la bataille des batteries…

J'ai décidé, personnellement, de ne plus rien dire à ce sujet.

Avez-vous tiré des enseignements pour les qualifications ?

Eh bien, au moins, on a appris ce qu'il ne faut pas faire…

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