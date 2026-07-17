Verstappen savoure un vendredi enfin satisfaisant pour Red Bull

Cela faisait longtemps que Red Bull n'avait pas aussi bien lancé un week-end. Alors que l'écurie traverse une période compliquée depuis plusieurs mois, en retrait par rapport aux deux références du plateau, Ferrari et Mercedes, le Taureau rouge a entamé son rendez-vous belge aux avant-postes.

Max Verstappen et Isack Hadjar ont tous deux terminé dans le top 5 des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Belgique. Le quadruple champion du monde a même signé le meilleur temps des EL1 avant de terminer troisième des EL2, tandis que son coéquipier français a pris les quatrième et cinquième places.

Au-delà des chronos, c'est surtout une Red Bull bien plus saine que ces dernières semaines qui est apparue sur le long tracé de Spa-Francorchamps. La RB22 avait souvent donné l'impression de mettre ses pilotes en difficulté, mais cette fois, elle s'est montrée beaucoup plus stable, alors que l'équipe a choisi de laisser au garage son fameux aileron "Macarena" ce week-end.

"Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé pour moi", s'est réjoui Max Verstappen ce vendredi soir. "Je n'ai pas rencontré de gros problèmes. La voiture était dans une bonne fenêtre de fonctionnement. En EL2, on a sans doute vu un peu plus le véritable écart avec les autres, mais ce n'est ni une surprise ni quelque chose d'inattendu."

Fidèle à lui-même, le Néerlandais s'est toutefois plaint à plusieurs reprises à la radio, notamment du comportement de sa boîte de vitesses au rétrogradage. Un souci récurrent, qui était toutefois, dans ce cas précis, lié à une modification logicielle effectuée par l'équipe.

"Je suis toujours très sensible à ce genre de choses, parce que je veux travailler dessus et les améliorer", a-t-il expliqué. "Je pense qu'il y a eu une mise à jour - ou plutôt un retour à une ancienne version - du logiciel, et il a fallu un peu de temps pour que les changements de rapport 'réapprennent' à fonctionner correctement."

"À la fin de la séance, c'était déjà un peu mieux. Par moments, tout fonctionnait bien, puis à d'autres ça marchait un peu moins bien. Mais dans l'ensemble, la voiture était dans une fenêtre de fonctionnement assez satisfaisante."

Max Verstappen (Red Bull Racing) Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Comme attendu, Spa-Francorchamps met fortement à l'épreuve la gestion de l'énergie. En raison du faible nombre de gros freinages sur un tour, les pilotes disposent de peu d'occasions pour recharger leur batterie, un domaine qui reste l'un des points faibles du groupe propulseur Red Bull Ford, déjà pénalisé par un déficit de puissance en ligne droite.

"C'est simplement un circuit assez compliqué avec toute cette gestion de l'énergie", a ajouté Verstappen. "Il semble que nous soyons un peu plus lents en ligne droite que certains de nos concurrents, mais en termes d'équilibre, la voiture était plutôt correcte."

Toutefois, le directeur de l'équipe Pierre Waché, ne se fie pas totalement au discours somme toute positif de son pilote, estimant qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire : "C'est un bon point de départ. Après, je ne suis pas certain qu'il soit totalement satisfait, d'après ce que j'ai entendu".

"Nous avons encore beaucoup de travail à faire sur l'équilibre de la voiture, notamment sur les relais courts, et sans doute aussi en ce qui concerne la dégradation des pneus."