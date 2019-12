Une "belle conclusion" pour Verstappen, 3e au général

Max Verstappen s'est octroyé la seconde place du Grand Prix d'Abu Dhabi au terme d'une course lors de laquelle il na jamais pu représenter de menace pour le vainqueur du Grand Prix, Lewis Hamilton, derrière qui il est arrivé avec un retard de 18 secondes. Pas une mauvaise affaire, néanmoins, pour le Hollandais, qui conclut le Championnat du monde des pilotes en troisième position, devant les pilotes Ferrari, et en qualité de premier pilote non-Mercedes.

En course, Verstappen s'est justement battu initialement contre les Ferrari, avant de voir celles-ci échouer inéluctablement dans une stratégie pneumatique à deux arrêts marquant un coup d'arrêt à toute prétention à la seconde place du podium.

Le Néerlandais avait également eu le loisir de voir Bottas pénalisé sur la grille et partir de la 20e position pour disposer d'un espace de clarté devant et derrière lui. La course du pilote Red Bull n'a cependant pas été de tout repos en raison de sensations étranges offertes par son unité de puissance qui généraient selon lui un freinage naturel exagéré depuis son arrêt réalisé au 25e des 55 tours.

"Oui, il y a eu quelques petites choses", note Verstappen, sans cependant s'en lamenter après la course. "Au final, cela n'aurait pas fait de différence en termes de position", assure-t-il. "Notre rythme a été assez correct. Globalement, aujourd'hui, Lewis a été juste un peu trop rapide, mais je pense que dans l'ensemble, ce fut une saison positive et bien entendu, être troisième au championnat est une belle conclusion. Je pense que nous allons travailler dur [pendant l'hiver] mais il est aussi bon de prendre des congés et d'être avec la famille et les amis pour recharger un peu en vue de l'an prochain. Nous reviendrons plus forts, oui !"