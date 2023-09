Verstappen : "Tout est allé contre nous en course"

Deux semaines après avoir battu le record de victoires consécutives en Formule 1, Max Verstappen est tombé de son piédestal. Le Néerlandais, qualifié à une étonnante 11e place ce samedi, n'a pas pu faire mieux que cinquième en course.

Les Red Bull avaient adopté une stratégie décalée, en s'élançant en gommes dures et en espérant un coup de pouce du destin pour jouer mieux que les accessits. Las, le Safety Car faisant suite à l'accident de Logan Sargeant a offert aux pilotes partis avec des pneus plus tendres une occasion en or de s'arrêter sans perdre beaucoup de temps ou de places, ce qui a rapidement compromis le plan de Red Bull.

Par la suite, la voiture de sécurité virtuelle consécutive à l'arrêt en piste d'Esteban Ocon n'a pas vraiment permis de changer la donne, puisque Red Bull n'avait pas d'autre train de mediums à mettre, contrairement aux Mercedes.

Dans la dernière partie du GP, Verstappen a tout de même pu remonter jusque dans le top 5 à la faveur de son rythme et, finalement, de l'accident de George Russell dans le dernier tour. Il a franchi la ligne à deux dixièmes de la quatrième place de Charles Leclerc. Pour lui, il n'était pas possible de faire mieux au vu des faits de course.

"Tout est allé contre nous en course avec les voitures de sécurité. C'était peut-être le pire scénario, car je pense vraiment que si les voitures de sécurité avaient été un peu plus en notre faveur, je me serais battu avec les gars [à l'avant]. Surtout avec le dernier relais qui a été assez simple. Ce n'est pas ce que nous voulions, mais je pense qu'aujourd'hui nous avons fait le maximum. Nous n'avons pas eu de chance pendant la course avec toutes les voitures de sécurité qui nous ont été défavorables."

Le Safety Car n'a pas joué en faveur de Verstappen.

"De toute évidence, nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui et peut-être ce que nous avons mal fait hier ; je ne peux pas entrer dans les détails. Le problème, c'est que nous ne pourrons démontrer si c'est mieux ou pas que quand nous reviendrons l'année prochaine."

Outre la série de victoires de Verstappen, c'est aussi l'espoir pour Red Bull de signer 100% de succès dans la saison qui s'est évanoui. Pour le Néerlandais, il est clair que son écurie doit fonctionner à la perfection pour maintenir sa domination.

"Tout doit être parfait. Tout le monde dit toujours 'ah, regardez comme ils dominent et comme c'est facile', mais ce n'est jamais facile. Il y a beaucoup de détails sur lesquels on doit exceller et ce week-end, il est clair que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait et nous nous retrouvons alors en retrait."

Avec Adam Cooper et Haydn Cobb