Verstappen : "On a transformé une F1 très dominatrice en monstre"

La semaine passée, après la claque reçue face à McLaren et Lando Norris et malgré une seconde place pour Max Verstappen, Helmut Marko tirait le signal d'alarme pour Red Bull. Une semaine plus tard, le Néerlandais n'a pu faire mieux que la sixième position lors d'une course sans aucune voiture de sécurité à Monza, après s'être élancé depuis le septième rang sur la grille. L'occasion pour lui d'afficher un discours pessimiste, appelant son écurie à réagir face au risque de perdre les deux titres mondiaux.

Dans les "malheurs" de Red Bull, le principal adversaire de Verstappen, Norris, n'a pas inscrit autant de points que possible en terminant troisième. Alors si, au classement pilotes, l'écart demeure assez grand entre le Néerlandais et son dauphin (62 points), ce n'est en revanche plus du tout le cas chez les constructeurs, où McLaren est désormais à huit unités, avec une dynamique largement en sa faveur.

Et pendant que la structure de Woking luttait pour la victoire en plaçant ses deux monoplaces sur le podium et à moins de six secondes du vainqueur Charles Leclerc, Verstappen franchissait la ligne d'arrivée avec quasiment 40 secondes de retard sur le Monégasque et à 15 secondes de la Mercedes de Lewis Hamilton, cinquième. Autant dire que le début de saison dominateur de Red Bull et du triple Champion du monde est loin.

"Actuellement, il n'est pas réaliste d'envisager les deux championnats", a lancé Verstappen sans ambages. "J'ai dit beaucoup de choses et maintenant c'est à l'équipe de proposer beaucoup de changements sur la voiture, parce qu'en gros nous sommes passés d'une voiture très dominatrice à une voiture inconduisible en l'espace de six à huit mois."

"C'est donc très bizarre pour moi et nous devons vraiment retourner la voiture dans tous les sens. Vu notre situation actuelle, nous sommes mauvais partout, donc nous avons besoin de beaucoup de changements."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Quand il lui est demandé si le fait que Norris n'avait pas gagné ce dimanche était un motif d'espoir, Verstappen de répondre : "D'une certaine manière, oui, mais ce n'est pas comme ça que j'aime voir le championnat. Nous devons nous baser sur nos propres résultats et aujourd'hui, tout le week-end, nous avons été très mauvais."

"Nous étions trop lents. L'arrêt aux stands [de 6,6 secondes] m'a bien sûr coûté un peu cher. Je n'ai pas pu tourner à plein régime pendant la majeure partie de la course avec le moteur, parce que nous avons eu un petit problème. En ce qui concerne la stratégie, nous aurions pu faire un meilleur travail pour être au moins un peu plus dans la bagarre. Nous avons été médiocres sur de nombreux fronts ce week-end."

L'année dernière, nous avions une excellente voiture, la plus dominante de tous les temps, et nous l'avons transformée en monstre.

Red Bull a tenu une réunion ce samedi pour tenter de fixer un cap sur le travail autour de la RB20 dans les semaines qui viennent et alors qu'il reste huit Grands Prix au programme. Verstappen estime qu'il n'a plus grand-chose à dire pour sa part : "Tout le monde a compris ce que nous devions faire. C'est maintenant qu'il faut renverser la vapeur."

"Ce ne sera pas facile de le faire très rapidement. Mais si nous parvenons à mettre cela en place sur la voiture, elle redeviendra plus facile à piloter. L'année dernière, nous avions une excellente voiture, la plus dominatrice de tous les temps, et nous l'avons transformée en monstre. Peu importe le nombre de semaines que cela prendra, nous devons continuer à nous battre et à travailler d'arrache-pied. Il n'y a pas d'excuse."

Avec Oleg Karpov et Filip Cleeren