Max Verstappen remporte un rocambolesque GP de Bahreïn à Sepang !

Au terme d'un Grand Prix de Bahreïn en Malaisie décidément étonnant, Max Verstappen a remporté sa première victoire de la saison, devant Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Le début de course - qui s'est déroulé après une grosse averse dans l'avant-course - a été marqué par un problème lié aux moteurs dans le tour de formation, qui interroge sur la maîtrise de la technologie dans les conditions pluvieuses.

La pluie retarde le départ à Sepang

Après deux journées totalement sèches, c'est bien la pluie qui s'invite à Sepang pour la course de ce dimanche. Et qui dit pluie en Malaisie dit énorme averse. À tel point que, assez logiquement au vu des conditions, la direction de course décide de retarder le départ, initialement prévu à 15h00, heure locale, et 9h00, heure française.

Il faut finalement attendre 40 minutes, et une vraie accalmie, pour que le tour de formation soit lancé derrière le Safety Car. Max Verstappen, poleman, emmène le peloton, devant Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Isack Hadjar, Pierre Gasly et Gabriel Bortoleto.

Tous les pilotes sont évidemment chaussés de pneus pour conditions humides, en l'occurrence les pneus intermédiaires (verts). L'humidité de la piste fait une première "victime" au bout de quelques virages puisque Hadjar perd le contrôle de sa Red Bull momentanément et doit passer par les graviers. Heureusement, il peut revenir sur la piste.

Scène(s) surréaliste(s) lors du tour de formation

Le tour de formation va prendre une tournure incroyable quand, soudainement, Verstappen est contraint de ralentir fortement. La situation oblige le Néerlandais à rouler à très petite vitesse, à tel point qu'il peine à retrouver l'accélération, visiblement en raison d'un logiciel moteur récalcitrant.

Ce ralentissement entraîne mécaniquement celui des concurrents derrière lui, et notamment Hamilton. Si Verstappen finit par retrouver l'accélération et à recoller au Safety Car, ce n'est pas le cas pour Hamilton, dont la Ferrari demeure à très basse vitesse alors même qu'il appuie sur la pédale. Certains des pilotes derrière lui, après avoir attendu, finissent par le dépasser. Et, soudainement, une dizaine de voitures sont concernées par le même problème !

Les écarts sont tels que la situation devient absolument surréaliste : alors qu'une partie du peloton est soit au ralenti, soit à l'arrêt dans la ligne droite de retour - Hamilton parvenant, enfin, à relancer sa monoplace après un reset logiciel -, la voiture de sécurité revient sur la queue du peloton. Dans ces conditions, la procédure est tout bonnement suspendue.

S'ensuit une longue attente : si la direction de course indique relativement rapidement que l'ordre de départ sera bien l'original, vu que la procédure n'est pas allée à son terme, il faut un certain temps pour que tout se mette en branle. Finalement, c'est à 10h33 - 1h33 après que le départ original aurait dû être donné - que la procédure est relancée.

La première information, c'est que le peloton est partagé entre pilotes qui ont fait le choix de conserver les intermédiaires et ceux qui ont fait le choix des slicks. Verstappen est en intermédiaires, Hamilton en slicks tendres par exemple. La situation reste tangeante : Gasly, en tendres, part en tête-à-queue mais parvient à revenir en piste.

Malgré la situation, le départ arrêté est décidé, alors que plusieurs pilotes font le choix de rentrer au stand pour changer de pneus.

Hamilton, l'amer en slicks

À l'extinction des feux, ce sont les Mercedes - qui ont conservé les intermédiaires - qui réalisent un envol incroyable pour prendre les deux premières positions. Lawson tente de surprendre Verstappen pour la troisième place mais maintient sa position. Logiquement, sur une piste encore largement humide, les pilotes armés des slicks dégringolent au classement.

Au terme du troisième tour, le premier disputé sous drapeau vert, ce sont Antonelli, Russell, Verstappen, Lawson, Hadjar, Sainz, Albon, Ocon, Lindblad et Piastri qui constituent le top 10. Leclerc doit passer par les stands en raison d'un problème d'aileron aileron suite à un contact avec Nico Hülkenberg. Il en profite pour ressortir en intermédiaires.

Progressivement, les conditions se stabilisent. Le top 3, qui se tient en moins de trois secondes, s'échappe face un Lawson poursuivi par Hadjar. Ocon, septième, est sur le basques de Sainz. Au sixième tour, Verstappen dépasse Russell dans le virage 3, alors qu'Hadjar prend la quatrième place à Lawson dans le dernier virage de la même boucle.

Au huitième tour, la situation de Hamilton - qui a choisi de rester en piste malgré ses slicks - se dégrade à tel point que Leclerc, malgré son problème d'aileron et son passage par les stands, le dépasse. Verstappen, de son côté, met la pression sur Antonelli entre la fin du tour et le début de la boucle suivante, mais l'Italien résiste.

Allez, tout le monde en slicks !

Au neuvième tour, moment où le croisement commençait à s'opérer entre les performances des différents types de pneus, Bottas sort de piste - sans gravité - dans le dernier secteur et tanke sa Cadillac dans les graviers.

Le Safety Car est rapidement déployé et cela incite l'ensemble des pilotes en intermédiaires à passer par les stands pour chausser les slicks et la plupart des pilotes en slicks à repasser par les stands. Hamilton est l'un des rares à ne pas le faire, mais le septuple champion du monde pointe alors à une 15e place lointaine.

Côté top 10, à ce stade de la course, l'on a Antonelli, Verstappen, Russell, Hadjar, Lawson, Ocon, Lindblad, Sainz, Bortoleto et Piastri. La voiture de sécurité est rappelée au stand à la fin du 12e tour.

Antonelli tente de surprendre Verstappen à la réaccélération juste avant le dernier virage, mais cela ne fonctionne pas. Le pilote Red Bull, qui dispose de pneus tendres face aux mediums du leader du championnat, est collé dans ses échappements et peut tenter l'extérieur au premier virage, qui se transforme en intérieur dans le second. Il passe et, derrière, Russell en profite également pour surprendre son équipier.

Sainz - victime d'un incident avec Bortoleto, pour lequel le Brésilien sera pénalisé de dix secondes plus tard - sort du top 10, alors que Hamilton peut enfin déployer son rythme et se hisse rapidement aux portes des points, avant d'y entrer au 16e tour.

Hamilton remonte, Antonelli reprend le pouvoir chez Mercedes

Après 16 des 55 tours au programme, Verstappen s'échappe en tête avec 2"6 d'avance sur Russell, 3"8 sur Antonelli, 8"9 sur Hadjar et 15"9 sur Lawson. Même si le leader du championnat tente de faire pression sur Mercedes pour échanger les positions, l'écurie ne cède pas.

Verstappen continue de creuser l'écart avec plus de trois secondes et demie d'avance dans le 20e tour. Hamilton, de son côté, dépasse coup sur coup Piastri, Lindblad et Ocon pour remonter dans le top 6.

Au début du 21e tour, Antonelli attaque Russell et le dépasse au virage 4. L'Italien compte 4"4 de retard sur Verstappen. Hamilton ne tarde pas, peu après, à se jouer de Lawson pour prendre la cinquième position. Il est désormais à une douzaine de secondes de Hadjar.

Au 24e tour, Antonelli - qui continue de perdre du temps sur Verstappen - commet une erreur dans le dernier virage. Il tire trop au large et percute la quille d'entrée des stands, sans conséquences. Au début du 27e tour, Piastri dépasse Ocon pour prendre la septième place. Le Français est ensuite sous la menace directe de Leclerc et de Norris, qui le dépassent dans les deux boucles suivantes.

Plusieurs pilotes repassent par les stands, dont Leclerc qui échange des tendres contre... des tendres. Hamilton, de son côté, fond sur Hadjar, avec seulement six secondes de retard au 30e tour. Piastri prend la sixième place à Lawson après une attaque un peu brouillonne sur la Racing Bulls dans le dernier virage. Au moment de passer par les stands, Ocon perd du temps en passant dans l'herbe dans la voie d'entrée.

Au 32e tour, Hadjar et Hamilton s'arrêtent alors qu'ils n'étaient plus séparés que de cinq secondes. Ils ressortent sixième et septième, puisque les McLaren sont passées. Russell est arrêté au tour suivant, conservant sa troisième place. Lors de la boucle suivante, ce sont Verstappen et Antonelli - quasiment séparés de dix secondes - qui font de même. Les McLaren ne tardent pas à faire un tour par la pitlane.

Après cette vague d'arrêts, Verstappen compte 10 secondes d'avance sur Antonelli, 13 sur Russell, 23 sur Hadjar et 24 sur Hamilton. Le septuple champion du monde est sur les basques de la Red Bull mais n'est pas satisfait de ses gommes mediums et ne parvient pas à rapidement effacer le Français.

Un dernier Safety Car pour la route

Si, aux trois premières places, les écarts stagnent, et que Hamilton fait le yo-yo derrière Hadjar, Alonso entre pour sa part dans le top 10. Au 43e tour, Albon arrête sa Williams sur le bord de piste, ce qui entraîne le déploiement d'un Virtual Safety Car.

Cela incite notamment l'ensemble des pilotes du top 6 à s'arrêter, sur deux tours. Finalement, face à une intervention qui dure, le Safety Car complet est déployé. Les McLaren et le reste du top 10 s'arrêtent à leur tour. L'ordre est donc inchangé mais le peloton est regroupé.

Alors que la procédure allait s'achever, Russell s'écarte de la trajectoire et immobilise sa voiture, c'est l'abandon ! Pendant ce temps, Norris - visiblement inattentif - manque d'emplâtrer son équipier en bout de ligne droite et sort de piste pour l'éviter. Son passage dans les graviers lui fait perdre une demi-douzaine de positions.

Le temps d'évacuer la W17, qui est juste à la sortie des stands, et la fin du Safety Car est annoncée, laissant donc quatre tours de course.

Verstappen décide de réaccélérer assez tôt dans la ligne droite de retour, et assure déjà un écart de sept dixièmes sur Antonelli. Hadjar est sous la menace de Hamilton. Derrière, Piastri prend la sixième place à Lawson.

Au 53e tour, Hamilton dépasse Hadjar alors que Verstappen fait l'effort pour sortir Antonelli de la seconde d'écart. Le Français est ensuite dépassé, au début du 54e tour par Leclerc.

Par la suite, les positions n'évolueront plus dans les premières places, permettant donc à Max Verstappen de remporter le Grand Prix de Bahreïn, sa première victoire de la saison, devant le leader du championnat Kimi Antonelli qui conforte donc son avantage, et un Lewis Hamilton revenu du diable vauvert pour se hisser sur le podium après un début de course catastrophique.

Suivent ensuite Leclerc, Hadjar, Piastri, Lawson, Alonso, Norris et Lindblad.