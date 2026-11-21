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Formule 1 GP de Las Vegas

Verstappen ne veut pas "perdre son temps" avec les critiques de Russell

Max Verstappen n'a aucune intention de perdre son temps à revenir sur l'incident survenu avec George Russell lors des Essais Libres 3 à Las Vegas.

Ronald Vording

Publié: 21 nov. 2026, 07:27

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Lors de la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, Max Verstappen et George Russell se sont de nouveau retrouvés sur la piste. Le Néerlandais a dépassé le pilote Mercedes avant de ralentir devant lui et, selon les commissaires, de changer de trajectoire à plusieurs reprises.

Russell a alors tenté de passer à l'intérieur du quadruple champion du monde, provoquant un contact entre les deux hommes au virage 14. Les deux hommes ont été convoqués chez les commissaires, qui ont finalement décidé d'adresser un avertissement à Verstappen. Contrairement à une réprimande, un avertissement n'entraîne aucune conséquence.

Interrogé sur cet incident lors de la conférence de presse qui a suivi les qualifications, Verstappen n'a guère manifesté d'intérêt pour le sujet. Invité à expliquer ce qui s'était passé, le Néerlandais s'est contenté de répondre : "Rien. Il ne s'est rien passé."

Russell a toutefois ensuite vivement attaqué le pilote Red Bull devant la presse. Interrogé par Sky Sports Italia, le Britannique a notamment déclaré : "Je ne vais pas simplement accepter que quelqu'un me manque de respect de cette manière et se comporte comme s'il était supérieur à tout le monde. Il faut bien que quelqu'un lui tienne tête."

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Verstappen est resté largement imperturbable. Lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur leur accrochage lors de la session réservée aux médias néerlandais, organisée ensuite dans le paddock de Las Vegas, il a répondu : "Je ne veux même pas perdre mon temps avec ça. Ça n'en vaut absolument pas la peine à mes yeux."

Lorsqu'on lui a fait remarquer que les commissaires avaient évoqué, dans leur document de la FIA, un gentlemen's agreement concernant les tours de préparation, selon lequel les pilotes sont censés conserver leur position et éviter de gêner leurs rivaux avant d'entamer un tour lancé, Verstappen a rétorqué : "Je n'ai jamais entendu parler d'un tel accord de toute ma vie."

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Jim Watson / AFP via Getty Images

Les commissaires ont également précisé qu'ils avaient accordé peu d'importance au gentlemen's agreement évoqué par Russell pour prendre leur décision, préférant se concentrer sur le comportement des deux pilotes.

"Les commissaires ont pris note de ces explications, mais ont estimé que de tels accords informels avaient une pertinence limitée dans l'évaluation de l'incident", peut-on lire dans leur rapport. "Les éléments déterminants étaient les mouvements réels des deux voitures et leurs positions respectives."

Il est particulièrement intéressant de noter que les deux pilotes partageront la première ligne de la grille de départ samedi soir à Las Vegas, à la suite de la pénalité infligée à Kimi Antonelli. Verstappen assure toutefois que cet accrochage ne lui donne aucune motivation supplémentaire pour maintenir Russell derrière lui : "Non, ce n'est certainement pas de là que je tire ma motivation."

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