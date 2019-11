Verstappen : Les victoires ont encouragé Honda à rester en F1

Après une réflexion qui a finalement semblé relativement rapide, Honda a officialisé la prolongation d'un an de son engagement en Formule 1, repoussant l'échéance à fin 2021 et ouvrant du même coup la porte à un accord à plus long terme. Au nom de Red Bull, Helmut Marko a fait part de son soulagement, mais Max Verstappen assure quant à lui n'avoir "jamais été inquiet à ce sujet". Avec trois victoires décrochées en 2019 jusqu'à présent, le Néerlandais a permis à Honda de renouer avec le succès et d'effacer ces dernières années parfois humiliantes pour la marque japonaise, notamment lors de sa collaboration avec McLaren. Il admet toutefois que les excellents résultats de ces derniers mois ont vraisemblablement facilité la décision du motoriste.

"Je savais que ça arriverait en 2020 de toute manière [les succès avec Honda], mais ça ne m'a jamais inquiété", assure Verstappen. "Bien sûr, les victoires et les podiums cette année ont aidé afin qu'ils aient la confiance et la motivation nécessaires pour aller plus loin. Car si vous n'avez pas ça, c'est vraiment difficile et à un moment donné, un constructeur se demandera quel est l'intérêt d'être en Formule 1. Mais cette année, Honda a fait de véritables progrès. Ils ont évidemment connu une période difficile au début, quand ils sont revenus en F1, mais ils ont énormément appris. Ils sont aussi très enthousiastes. Mais comme ils l'ont dit, ce n'est pas seulement une question de victoires, il y a aussi les coûts. Je suis évidemment très heureux qu'ils restent."

Verstappen a parfaitement raison de souligner le critère financier, puisque Honda avait souligné l'importance de pouvoir réduire à terme son investissement. L'accord portant désormais sur les deux prochaines saisons, les discussions vont pouvoir se poursuivre et chez Red Bull, on affiche un certain optimisme pour que l'aventure se prolonge au-delà. D'autant que les instances semblent être amenées à accélérer les mesures de restriction des dépenses pour la partie moteur à l'avenir.

"Il y a encore d'autres pourparlers autour d'un possible accord pour 2022 et 2023", précise Helmut Marko au micro de ServusTV. "Ensuite, ça dépendra jusqu'où ira la réglementation dans la réduction des coûts. Mais la FIA a commencé à l'admettre et a l'intention de geler les moteurs à partir de 2021, ce qui signifie que le développement stagnera quasiment et que les coûts se réduiront à nouveau drastiquement. C'est probablement un point très déterminant pour Honda afin de parvenir à un nouvel accord."

Avec Scott Mitchell et Maria Reyer