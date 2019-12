Vettel s'amuse des rumeurs au sujet de sa retraite

Sebastian Vettel est sous contrat avec la Scuderia Ferrari jusqu'à la fin de l'année 2020, mais les spéculations autour de son avenir vont bon train depuis le début de la saison, qui l'a opposé à son nouvel équipier Charles Leclerc. Elles ont pris de l'ampleur au fil de la difficile campagne de l'Allemand, durant laquelle il a commis des erreurs, alors que Leclerc a été le premier à gagner pour Ferrari, a signé un succès en Italie à domicile pour l'équipe, a signé plus de pole positions que son équipier et a terminé devant lui au championnat.

Cependant, après la dernière course de la saison à Abu Dhabi, qu'il a terminée au cinquième rang, Vettel a rapporté une rumeur selon laquelle il était sur le point de quitter la F1 lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il ferait en 2021 et lors des saisons suivantes, une fois que son contrat serait arrivé à son terme.

Il a souri et a répondu "les vacances", avant de continuer sur le sujet : "Je pensais que j'étais déjà en vacances l'année prochaine. J'ai entendu que j'allais arrêter. Je ne sais pas qui c'était, mais il semble qu'il en savait plus que moi. Vu que vous, les journalistes, avez toujours raison, je pense que ça va me paraître évident dans les prochaines semaines."

Vettel n'a gagné qu'une course en 2019, à Singapour, grâce à une stratégie avantageuse de Ferrari face à son équipier Leclerc, qui avait mené le début d'épreuve après avoir signé la pole position. L'Allemand a terminé huit autres fois sur le podium, notamment au Canada où il avait fini premier et été pénalisé, repoussé en deuxième place.

Ses résultats l'ont conduit à la cinquième place du classement, son pire résultat depuis qu'il a rejoint la Scuderia en 2015. Mais dimanche soir à Abu Dhabi, Vettel a confirmé ses intentions de continuer en 2020, s'amusant du fait que "moins d'interviews aideraient ! Cela fait partie des négociations pour l'an prochain, avant toute autre discussion."

Le pilote de 32 ans a ensuite abordé plus sérieusement sa saison et les domaines dans lesquels il veut progresser en 2020, mais a répondu avec humour lorsqu'il a été amené à commenter les rumeurs entourant Ferrari et Lewis Hamilton. Comme Vettel, le Britannique arrivera au bout de son contrat fin 2020 et il a rencontré le président de Ferrari récemment, tandis que le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a admis que Ferrari était "heureux" de la disponibilité de Hamilton.

Amené à répondre sur ces déclarations et au sujet de ces bruits de paddock, Vettel a simplement abordé le fait que son rival chez Mercedes conduit déjà des Ferrari de route : "Je crois qu'il est déjà conducteur de Ferrari, non ? Cela ne change rien. Je crois que c'est un bon client, il en a plus d'une."