Sebastian Vettel annonce sa retraite de la F1

L'avenir de Sebastian Vettel était l'une des principales questions de la saison des transferts, et elle a désormais une réponse : l'Allemand, quadruple Champion du monde entre 2010 et 2013, quittera la Formule 1 en fin de saison. Cette annonce a eu lieu à la mi-journée ce jeudi, à la veille du début du Grand Prix de Hongrie 2022.

Aujourd'hui pilote Aston Martin, Vettel a marqué la F1 de la fin des années 2000 et des années 2010 en accumulant un total de 57 pole positions, 53 victoires et surtout quatre Championnats du monde. Si ses titres ont été remportés avec Red Bull, dont il a été pilote entre 2009 et 2014 après avoir début chez Toro Rosso (où il a conquis son premier GP à Monza en 2008), son passage chez Ferrari entre 2015 et 2020 l'a vu jouer la couronne mondiale, en 2017 et 2018, tout en accumulant d'autres succès.

"J'ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses personnes fantastiques en Formule 1 au cours des 15 dernières années, il y en a beaucoup trop pour les mentionner et les remercier", a-t-il déclaré dans le cadre de l'annonce de sa retraite.

"Au cours des deux dernières années, j'ai été pilote Aston Martin et, bien que nos résultats n'aient pas été aussi bons que nous l'espérions, il est très clair pour moi que tout ce qui est en train d'être mis en place est ce dont une équipe a besoin pour concourir à un niveau très élevé dans les années à venir."

"J'ai vraiment aimé travailler avec un groupe de personnes aussi formidables. Tout le monde – Lawrence [Stroll, propriétaire], Lance [Stroll, coéquipier], Martin [Whitmarsh, PDG d'Aston Martin Performance Technologies], Mike [Krack, directeur d'équipe], les cadres, les ingénieurs, les mécaniciens et le reste de l'équipe – est ambitieux, compétent, expert, dévoué et amical, et je leur souhaite à tous le meilleur."

"J'espère que le travail que j'ai fait l'année dernière et que je continue à faire cette année sera utile au développement d'une équipe qui gagnera dans le futur, et je travaillerai aussi dur que possible d'ici la fin de l'année avec cet objectif en tête, en donnant comme toujours le meilleur de moi-même lors des 10 dernières courses."

"La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre et j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. À la fin de l'année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je vais faire ensuite. Il est très clair pour moi que, étant père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire au revoir. Il s'agit plutôt de dire merci à tout le monde, et surtout aux fans. La Formule 1 ne pourrait pas exister sans leur soutien passionné."

Bien entendu, va désormais se poser la question de l'avenir du baquet occupé par Vettel chez Aston Martin, une des rares équipes d'usine encore disponible, pour la saison 2023 aux côtés de Lance Stroll.