Vettel très autocritique à l'heure de faire le bilan 2019

Sebastian Vettel a conclu le Grand Prix d'Abu Dhabi, ultime manche de la saison F1 2019, dans une position finalement très représentative de sa campagne : cinquième, et quelque peu dépassé par les événements du point de vue de son pilotage, approximatif depuis les essais libres de vendredi, et de la gestion de la stratégie de course avec son muret des stands qui n'a pu éviter de l'arrêter à deux reprises (dont une particulièrement coûteuse en raison d'une approximation dans sa réalisation).

Au moment de tirer une rapide première conclusion sur sa saison 2019 avec Ferrari, qu'il conclut seulement à la cinquième place également derrière Hamilton, Bottas, Verstappen et Leclerc, le quadruple Champion du monde ne cache pas que c'est le sentiment de déception qui prend le dessus. "Eh bien, nous n'avons pas connu l'année que nous espérions, point final", commente-t-il au micro de Sky Sports F1. "Je pense que les raisons sont claires : les leçons sont claires [aussi] et maintenant c'est à nous de nous assurer de les prendre en compte."

Vettel a été distancé de 173 points par Lewis Hamilton au général cette année. Un gouffre, qui trouve une partie de son explication dans quelques points sur lesquels Vettel ne se voile aucunement la face. "En tant qu'équipe, nous devons réaliser de meilleures performances. Individuellement, je pense que je le peux. Je dois faire mieux. Je peux mieux faire ! Cela n'a pas été une super année de ma part."

"Je pense que cela n'a pas été aussi mauvais que ça a pu en avoir l'air car il y a eu plein de petites choses qui ont probablement mené à une image globale finalement pas si super à la fin. Mais malgré tout, je suis le premier à me regarder dans le miroir et si je suis honnête, je sais que je peux faire mieux. Il s'agit clairement de mon objectif pour l'an prochain : réaliser un pas en avant. Et espérons que nous aurons un meilleur package également, pour pouvoir nous battre devant avec Mercedes et Red Bull…"