Vettel n'attend pas "un bond en avant immédiat" pour Aston Martin

Charger le lecteur audio

Les premiers aperçus des améliorations substantielles apportées par Aston Martin à son AMR22 sont apparus jeudi avant le Grand Prix d'Espagne, où un certain nombre d'équipes ont apporté une série de nouvelles pièces. Équipées de ces évolutions, les deux monoplaces de l'écurie ont pris la piste à l'occasion des EL1 qui ont débuté ce vendredi après-midi.

Parmi les évolutions de l'Aston Martin, on trouve un ponton style Red Bull, qui nécessite des changements majeurs dans la configuration interne de la voiture, déjà surnommée la "Red Bull verte", même si la FIA a blanchi l'écurie britannique de tout acte illicite dans une décision rendue lors des Essais Libres 1 à Barcelone.

L'équipe a également modifié le plancher, le capot moteur, l'aileron arrière et le Halo de la voiture afin de tenter de se relancer après un début d'année difficile qui ne lui a permis de marquer que six points, la laissant en neuvième position au championnat constructeurs après avoir eu du mal à rivaliser avec le reste du milieu du peloton.

Le quadruple Champion du monde de F1 Sebastian Vettel a signé le meilleur résultat d'Aston Martin depuis le début de la saison, en terminant huitième à Imola. Il a déclaré qu'il n'avait "pas vraiment d'attentes" concernant la version actualisée de la voiture, mais que l'équipe avait confiance dans la direction prise en matière de design pour redresser la barre.

"Nous savons qu'il s'agit d'une voiture au look très différent, nous avons fait un gros effort à l'usine pour fabriquer les pièces pour deux voitures", a déclaré Vettel. "Il sera très intéressant de voir comment elle se comporte sur la piste. C'est ce que nous attendons avec impatience, [nous sommes] très curieux de voir les performances."

"Nous ne nous attendons pas à un bond en avant immédiat, mais nous croyons au concept et nous pensons qu'il y a plus de performance à gagner sur cette voie. Ce sera très intéressant d'avoir un ressenti et de mettre la main dessus."

Son coéquipier Lance Stroll a reconnu qu'il s'agissait d'une "amélioration considérable" pour Aston Martin, ajoutant : "L'équipe a travaillé incroyablement dur pendant de nombreux mois pour mettre au point cette voiture pour ce week-end. C'est donc très excitant pour nous. Il s'agit d'un ensemble aérodynamique très différent, d'une philosophie différente. Nous pensons que c'est la bonne direction, alors on espère que ça se passera bien sur la piste."