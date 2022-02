Vettel et les défis majeurs d'un "animal complètement différent"

Charger le lecteur audio

Aux 52 tours parcourus ce mercredi, Sebastian Vettel en a ajouté 73 ce jeudi. L'Allemand se partageait avec Lance Stroll le volant de l'Aston Martin AMR22, l'une des monoplaces qui semblent les plus touchées par le phénomène de marsouinage (ou "pompage", ou "tangage"), c'est-à-dire cette oscillation d'avant en arrière qui donne l'impression que la voiture "rebondit" sur elle-même en ligne droite. Cela est causé par le décrochage aérodynamique qui se produit quand une voiture à effet de sol se rapproche trop près de la piste, ce qui bloque le flux d'air, lui fait perdre momentanément de l'appui et se relever, avant qu'elle ne s'abaisse à nouveau.

S'il affirme lui-même que sa monoplace ne rencontre pas de problèmes de fiabilité particuliers, le quadruple Champion du monde reconnaît qu'il y a énormément de travail à faire pour s'adapter à cette nouvelle F1. "En toute honnêteté, il y a encore beaucoup de choses à comprendre", a-t-il déclaré ce jeudi soir à Barcelone. "C'est un animal complètement différent et il veut être apprivoisé d'une façon différente. C'est [au niveau du] pilotage de la voiture, mais c'est aussi dans le fonctionnement, en termes de réglages. Nous avons essayé plusieurs choses. Il y a donc des défis majeurs, comme pour les autres, et des problèmes. Donc oui, nous devons trouver des solutions."

"C'est très différent. C'est une position très différente dans la voiture. C'est différent de ce que vous voyez, parce que les roues sont plus grandes, [il y a] le carénage sur le dessus. On s'habitue à tout ça assez rapidement. Mais comme je l'ai dit, le pilotage est différent. Et je suis encore en train de jouer. Évidemment, chaque tour n'est pas exactement le même, donc vous devez choisir vos batailles. Mais oui, dans l'ensemble, c'est bien, ça avance. Mais où nous sommes, je ne sais pas."

Sebastian Vettel sort du garage lors des essais de Barcelone

"Il y a encore beaucoup à faire", a-t-il ensuite ajouté. "Tout le monde est à fond, il y a encore une montagne très, très raide et très haute à gravir. Je ne peux pas dire qu'en ce moment nous en voyons le sommet, mais c'est amusant, je pense que le défi est amusant, et ma conviction est qu'un jour nous atteindrons ce sommet, si possible juste avant la saison. Je pense que ce sera une longue année de toute façon, et tout le monde est probablement dans le même bateau en termes d'apprentissage de ces voitures et des problèmes. Mais jusqu'à présent, tout va bien."

Concernant la fiabilité, il a justement indiqué : "Nous n'avons pas eu de problèmes de fiabilité, rien qui, à l'heure actuelle, nous préoccupe vraiment. C'est plus la voiture, la tenue de route, et certains défis. Évidemment, la monoplace aime être plus basse par rapport au sol, et c'est différent d'avant, mais nous avons vu d'autres voitures rebondir un peu de haut en bas, en ligne droite. C'est notre cas. Nous sommes juste en train d'apprendre, et à ce stade, il est difficile de dire si nous sommes mieux ou moins bien lotis que les autres."

En tout cas, l'Allemand est surpris par une chose : les différences entre les concepts des F1 2022 jusqu'ici. "Je suis surpris qu'il y ait une si grande différence. Je m'attendais à ce que les voitures se ressemblent plus, mais c'est bien de voir que les gens ont choisi des philosophies différentes pour le design des autos ; nous verrons bien laquelle s'avère être la bonne. J'espère qu'elles ont toutes raison, ce sera génial si toutes les voitures sont très proches les unes des autres."