Vettel : Les F1 2022 sont moins exigeantes que celles des années 2000

Charger le lecteur audio

Certains pourraient penser que le nouveau Règlement Technique mis en place cette saison en Formule 1 n'a fait que changer le look des monoplaces mais ce n'est pas le cas. Parmi les nombreuses modifications, les F1 de 2022 ont également pris quelques kilos de plus, le poids minimum passant de 752 kg à 798 kg. Cette augmentation n'a rien de surprenant puisque d'une part, elle tient compte des nouvelles exigences liées aux roues 18 pouces et d'autre part, elle ne fait que suivre une tendance initiée il y a quelques années.

En effet, depuis 2010, le poids minimum des F1 n'a cessé d'augmenter selon les règles et les technologies mises en place : KERS, hybride, Halo, etc. Toutefois, cela déplait à Sebastian Vettel. Le quadruple Champion du monde n'a jamais été un grand fan des voitures lourdes et a plutôt un faible pour les F1 de ses débuts. Lorsque le pilote Aston Martin a participé à son premier Grand Prix, en 2007, le poids minimum n'était alors que de 595 kg. Et selon lui, cette extrême légèreté rendait les voitures beaucoup plus agiles et donc beaucoup plus difficiles à piloter qu'aujourd'hui.

"Je dirais que quand j'ai commencé [en 2006], c'était très difficile mais c'était aussi le début de ma carrière", a-t-il expliqué lors de la dernière journée des essais de pré-saison, à Bahreïn. "Les voitures étaient très différentes à cette époque. Nous n'avions pas autant d'appuis qu'aujourd'hui mais les voitures étaient beaucoup plus légères et agiles. Nous n'avions pas à couvrir toute la distance d'une course avec un seul plein d'essence. Nous avions les ravitaillements, ça ressemblait plus à un sprint."

"C'était différent. Je pense que c'était plus difficile à l'époque parce que l'on pouvait vraiment attaquer. Maintenant, pour l'écart entre les temps en qualifications et en course, on parle presque de dix secondes. Donc on roule plus lentement, pas vraiment en ligne droite mais on perd beaucoup de temps en virage. Donc je pense que c'était plus difficile à l'époque, on pouvait repousser davantage ses propres limites et celles de la voiture."

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07

La refonte du règlement a également rendu les suspensions beaucoup plus rigides que par le passé, les voitures étant désormais plus sensibles aux imperfections de la piste. En conséquence, les pilotes souffrent, Esteban Ocon a même confié qu'il avait eu recours à des antidouleurs pendant les essais hivernaux. Et c'est sans compter le marsouinage, qui se manifeste par de fortes oscillations de la voiture en ligne droite et qui peut être atténué avec une augmentation de la rigidité des suspensions.

Pour Vettel, il est donc nécessaire de "trouver le bon compromis" pour préserver les pilotes sans impacter la performance en piste. "D'abord, je pense que vous avez vu que nous souffrons tous de problèmes similaires", a-t-il ajouté. "Vous savez, les règles ont poussé les voitures à être beaucoup plus rigides. Les pneus sont différents, ils absorbent moins à cause des flancs plus petits et plus rigides, [c'est] une philosophie différente. Le feeling est donc très différent. Je pense qu'il s'agira de gérer, d'essayer de trouver les bons réglages pour les qualifications et la course."

"Concernant la course, le feeling est très différent et le grand espoir, c'est que nous puissions nous battre tous les week-ends. C'est beaucoup plus proche que ça ne l'a été dans le passé. Et je pense que cela compenserait le fait que les voitures sont un peu désagréables en matière de rigidité, que les pneus perdent en performance ou que les voitures sont très, très lourdes. Donc nous verrons."