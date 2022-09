Vettel : La F1 devrait oser un contrôle indépendant sur le calendrier

Charger le lecteur audio

La Formule 1 et la FIA mettent en avant la problématique du développement durable et de la prise en compte de l'environnement en promouvant notamment l'objectif de neutralité carbone d'ici 2030. Toutefois, ces discours se sont heurtés à des réactions acerbes lorsque le calendrier 2023 de la discipline a été révélé la semaine passée.

La F1 avait assuré vouloir à l'avenir regrouper de façon plus rationnelle les épreuves en fonction des régions du monde dans lesquelles les Grands Prix étaient organisés. Or, le programme de la saison prochaine, qui comptera 24 destinations, varie très peu par rapport à celui de 2022 et certains enchaînements de courses ont interrogé.

Pour Sebastian Vettel, qui affiche clairement depuis plusieurs années ses préoccupations en matière d'environnement, le championnat doit désormais véritablement agir et ne plus se contenter de discours. Et pour le faire de la façon la plus transparente possible, il selon lui doit se soumettre à un contrôle indépendant en matière de développement durable.

"Je pense que les grandes organisations, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'événements sportifs, doivent probablement oser faire la démarche de trouver une organisation pour les contrôler", a déclaré Vettel avant le Grand Prix de Singapour. "Et s'ils ne respectent pas les limites qu'ils ont fixées, alors [ils] devront faire face aux conséquences."

"Je pense que sinon, on peut tout écrire sur une affiche et un bout de papier, et ça peut sembler génial, mais s'il ne se passe rien, alors quoi ? Les nations décident de signer un accord pour limiter le réchauffement [de la planète] à 1,5°C, mais si nous n'y parvenons pas, quelles seront les conséquences ? Il y a des systèmes en place, mais les nations peuvent toujours se retirer quand elles le souhaitent, d'une certaine manière."

Sebastian Vettel, Aston Martin

"Donc je pense qu'une vraie méthode transparente [pour la F1] serait de trouver un organe pour les contrôler, un organe externe, indépendant, pour les surveiller sur le fait qu'ils atteignent leurs objectifs ou pas. Je pense que c'est la seule façon crédible de le faire."

Si Vettel ne participera pas à la saison prochaine, puisqu'il a annoncé sa retraite, il a remis en question certaines décisions relatives au calendrier, notamment en début de campagne, avec la programmation des essais hivernaux à Bahreïn, de la première course le week-end suivant à Sakhir et du Grand Prix d'Arabie Saoudite seulement deux semaines plus tard.

"Il y a plus d'intérêt pour la F1 : il y a une plus grande chance de gagner de l'argent et tout cela est légitime et valable. Mais évidemment, si vous regardez les trois premières courses, les gains faciles à faire seraient d'économiser sur les voyages et les vols."

"Tout le monde ira là-bas [au Moyen-Orient] et reviendra trois semaines de suite, ce qui est légitime, car tout le monde a une famille et une vie, quel que soit l'endroit où il se trouve. On ne peut pas demander aux gens de partir pendant huit semaines en début de saison, par exemple. Mais si vous me demandez comment résoudre [le problème], je pense que [l'idée de l'organe indépendant] sera probablement la manière la plus sérieuse, ou l'une des plus sérieuses."