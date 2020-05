En chiffres : quelle place pour Vettel dans l'Histoire de Ferrari ?

Le bilan de Sebastian Vettel chez Ferrari n'est pas encore complet, puisque la saison 2020 n'a pas débuté. Dans un contexte bouleversé par la crise du coronavirus, le pilote allemand peut encore espérer disputer 15 à 18 Grands Prix avec la Scuderia avant de la quitter. Avec à son actif cinq saisons pleines passées en rouge, il occupe toutefois déjà une place de choix dans l'Histoire du constructeur italien en Formule 1.

Au nombre de Grands Prix disputés

Rubens Barrichello au volant de la Ferrari F2003-GA.

Le recordman : Michael Schumacher (180 Grands Prix)

La place de Vettel : 5e (101 Grands Prix)

Derrière Vettel : Gerhard Berger, Fernando Alonso (96)

Sebastian Vettel a dépassé l'an dernier la barre symbolique des 100 Grands Prix disputés pour Ferrari. Il talonne désormais Rubens Barrichello (102), qu'il devrait ainsi déloger une fois la saison 2020 lancée. Il ne fera en revanche pas mieux que Michael Schumacher (180), Kimi Räikkönen (151) et Felipe Massa (139).

Au nombre de victoires

Niki Lauda au volant de la Ferrari 312T en 1975.

Le recordman : Michael Schumacher (72)

La place de Vettel : 3e (14)

Derrière Vettel : Alberto Ascari (13), Fernando Alonso, Felipe Massa (11), Kimi Räikkönen (10)

Les succès accumulés par Michael Schumacher sous les couleurs de Ferrari constituent un nombre qui ne sera pas battu de sitôt. Le baron rouge s'est imposé à 72 reprises avec la Scuderia entre 1996 et 2006, un gouffre par rapport aux 14 succès que compte Vettel à ce jour. Et pourtant, l'Allemand est le troisième pilote Ferrari le plus victorieux de l'Histoire, seulement devancé par Niki Lauda (15). L'Autrichien est dans sa ligne de mire pour la saison 2020…

Au nombre de pole positions

Felipe Massa au volant de la Ferrari F2008.

Le recordman : Michael Schumacher (58)

La place de Vettel : 5e (12)

Derrière Vettel : Jacky Ickx, Rubens Barrichello (11)

Le bilan des pole positions signées pour Ferrari se rapproche de celui des victoires tant il est dominé par Michael Schumacher (58). Sebastian Vettel y figure en revanche un peu plus en retrait mais peut encore espérer faire mieux qu'Alberto Ascari (13) ou Felipe Massa (15). La place de Niki Lauda (23) paraît en revanche inaccessible.

Au nombre de podiums

Kimi Räikkönen au volant de la Ferrari F2007.

Le recordman : Michael Schumacher (116)

La place de Vettel : 3e (54)

Derrière Vettel : Kimi Räikkönen (52), Fernando Alonso (44)

Là encore, l'empreinte de Michael Schumacher est plus que jamais présente. Intouchable, le septuple Champion du monde compte deux fois plus de podiums en rouge que son poursuivant et ex-coéquipier, Rubens Barrichello (55). Le Brésilien cédera probablement ce rang à Vettel dans les mois qui viennent, puisque l'Allemand n'est plus qu'à une longueur (54).

Au nombre de titres mondiaux

Michael Schumacher au volant de la Ferrari F2001.

Le recordman : Michael Schumacher (5)

La place de Vettel : -

C'est le juge de paix, ce que retiendra la grande Histoire. Si Sebastian Vettel ne décroche pas la couronne mondiale en 2020 avec Ferrari, il laissera seuls tous ceux qui y sont parvenus au moins une fois avec la Scuderia. Ils sont au nombre de neuf : Michael Schumacher (5), Niki Lauda (2), Alberto Ascari (2), Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Jody Scheckter et Kimi Räikkönen (1).