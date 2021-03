Vettel juge injustes les critiques adressées à Stroll

Fils de Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie Aston Martin, Lance Stroll n'a pas été épargné par les critiques depuis le début d'une carrière marquée par un titre en F3 Europe, des débuts en Formule 1 à 18 ans et des coups d'éclat remarqués mais des performances globalement en demi-teinte par rapport à ses coéquipiers dans l'élite.

Cette saison, Stroll est associé à au quadruple Champion du monde Sebastian Vettel, coéquipier redoutable malgré sa campagne 2020 particulièrement difficile. Vettel a justement tenu à prendre la défense de son nouveau partenaire face à des détracteurs focalisés sur le fait que le parcours de Stroll a été facilité par son père milliardaire.

"Certaines choses qu'il a traversées ne sont pas justes", estime Vettel. "Il a prouvé à de nombreuses reprises qu'il était très rapide. Je pense que si l'on prend juste la pole position en Turquie, c'étaient probablement des conditions de piste parmi les plus difficiles que j'aie jamais connues en 15 ans de F1. Non seulement rester sur la piste mais aussi claquer ce tour, et faire la pole, il faut beaucoup de talent pour en être capable."

"Bien sûr, il y a des exemples passés de très jeunes pilotes qui arrivent à un très jeune âge et qui sont très prêts et plus ou moins complets. Mais d'autres ont peut-être un développement qui prend juste un chemin différent. Ils progressent un peu différemment – je ne veux pas dire plus lentement, mais juste différemment – et ils atteignent peut-être leur plein potentiel un peu plus tard."

Hormis cette sensationnelle pole position à Istanbul l'an passé, Stroll s'est également qualifié troisième au Grand Prix de Hongrie 2020 et quatrième au Grand Prix d'Italie 2017, signant par ailleurs trois podiums à Bakou en 2017 puis à Monza et à Sakhir l'an dernier. Mais le fait est que depuis le début de sa carrière en Formule 1, il n'a marqué que 142 points contre 221 pour ses coéquipiers Felipe Massa, Sergey Sirotkin et Sergio Pérez.

Le duo Stroll-Vettel devrait en tout cas trouver facilement l'équilibre avec une relation productive entre les deux pilotes, estime l'aîné. "C'est très clair : je suis le vieux, il est le jeune – pas juste sur le passeport, je pense avoir manifestement bien plus d'expérience", ajoute Vettel. "Je pense qu'il a beaucoup de talent et de vitesse pure. Et je pense qu'il peut encore apprendre beaucoup. Je serai content de l'aider. Je n'ai jamais rien caché à un coéquipier auparavant, donc je ne vois pas pourquoi je m'y mettrais maintenant. Vous savez, j'aurais été content si ça avait été l'inverse quand j'étais jeune, si quelqu'un s'était ouvert et avait tout partagé volontiers. Je vois ça comme du gagnant-gagnant."

Stroll, quant à lui, apprécie tout particulièrement le bagage technique qu'apporte Vettel, avec ses 53 victoires en 257 Grands Prix : "Il est très connaisseur quant au comportement de la voiture et à ce qu'il en veut. Ses commentaires sont très sages. Il a beaucoup d'expérience et est un pilote très talentueux. Il est encore tôt, cela dit. Je suis sûr que j'apprendrai à le connaître bien mieux dans les prochaines semaines quand nous commencerons les courses et que nous serons en piste en même temps à faire des programmes similaires. Je pense que nous pourrons probablement comprendre nos commentaires mutuels, donner notre feedback et avoir une bien meilleure idée de ce dont nous parlons tous les deux."

Grâce à Vettel et à sa propre expérience, le Canadien a donc bon espoir de poursuivre sa progression. "Bien sûr, je m'améliore chaque année en tant que pilote, je prends de plus en plus d'expérience. J'ai tiré des leçons l'an dernier, et de certaines manières je vais changer un peu d'approche cette année pour essayer de ne pas répéter certaines erreurs de l'an dernier. C'est ça, l'aventure d'être pilote de Formule 1", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper et Luke Smith

