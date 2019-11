Pas de sanction pour Vettel et Leclerc

Convoqués par les commissaires à l'issue du Grand Prix du Brésil, Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont échappé à toute sanction. Les deux hommes se sont accrochés en fin de course alors qu'ils luttaient pour la quatrième place, un contact provoquant une crevaison pour l'un comme pour l'autre, synonyme d'abandon.

Tandis que le management de Ferrari a refusé de réagir "à chaud" et s'occupera de gérer les tensions en interne, les commissaires ont estimé qu'il s'agissait d'un incident de course et qu'aucun des deux pilotes n'était plus fautif qu'un autre.

"Les commissaires ont déterminé le fait que les deux pilotes avaient l'opportunité d'éviter ou d'atténuer l'incident, et donc qu'aucun d'entre eux n'était majoritairement en faute. Les commissaires ne prennent donc pas de sanction", peut-on lire dans le rapport de la FIA.

Ce zéro pointé est une première cette saison pour Ferrari, qui avait toujours vu au moins l'une de se ses deux monoplaces terminer dans le top 10 lors des 19 premiers Grands Prix de la saison.