Vettel meilleur soutien de Schumacher auprès d'Aston Martin ?

En 16 ans de carrière en Formule 1, Sebastian Vettel a eu le temps de nouer quelques belles et longues amitiés dans le paddock. L'une des plus récentes est sans aucun doute l'une des plus émouvantes : telle la relation entre Michael Schumacher et Vettel au début des années 2010, lorsque l'Allemand a été pris sous l'aile de son idole, Vettel s'est lié d'amitié avec le fils de Michael, Mick Schumacher, tout en devenant son mentor à son arrivée en catégorie reine.

Assez logiquement, l'annonce de la retraite de Vettel a touché le pilote Haas. Une fois le message d'adieu rendu public, Schumacher a pris la parole sur les réseaux sociaux pour offrir un bel hommage.

"Je suis très triste que tu t'en ailles mais, en même temps, je suis content pour toi et ce nouveau chapitre de ta vie. Tu as été et tu restes une personne particulièrement importante pour moi et je suis reconnaissant pour notre amitié", a-t-il écrit sur son compte Twitter, ajoutant ensuite : "Merci pour tout ce que tu as apporté au sport que nous aimons tous les deux, j'ai hâte de participer à nos dernières courses ensemble. Merci Seb, tu es une source d'inspiration."

Sebastian Vettel et Mick Schumacher lors de la séance photo de la Race Of Champions 2022.

Les émotions mises de côté, la question du remplacement de Vettel se pose alors. Le départ du quadruple Champion du monde laisse un baquet vacant chez Aston Martin et il y a fort à parier que la liste des candidats compte plusieurs pages. Mais en posant la question à Vettel, l'intéressé n'a pas besoin de réfléchir bien longtemps.

"J'ai évidemment parlé à Lawrence [Stroll, propriétaire de l'équipe] la veille pour lui dire que je ne continuerais pas. Nous avons brièvement parlé de ce qui pourrait se passer ensuite. J'ai mon avis. Je pense beaucoup de bien de Mick, je ne suis évidemment pas totalement objectif parce que je suis très proche de lui, mais je pense qu'il est un grand pilote. Et c'est quelqu'un qui apprend, il continue d'apprendre quand d'autres calent ou arrêtent de progresser. Il a donc des qualités mais il est aussi très jeune et n'a pas beaucoup d'expérience. Donc je ne sais pas, ce n'est pas moi qui décide."

Le remplacement de Vettel par Schumacher ferait une bien belle histoire, mais les enjeux dans le paddock pourraient la rendre irréalisable. Aston Martin est une équipe exploitant des moteurs Mercedes tandis que Haas, où Schumacher évolue depuis 2021, a noué des liens très étroits avec Ferrari. Et puisque Schumacher fait aussi partie de Ferrari, le Cheval cabré risque de voir d'un mauvais œil une arrivée dans une équipe concurrente.

Mis au fait des commentaires de son mentor, Schumacher a préféré botter en touche : "Eh bien, vous savez, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire ici [chez Haas]. Donc je me concentre sur ça pour le moment. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Je ne dis jamais jamais mais je me concentre sur [le GP de Hongrie] maintenant avec Haas. C'est complet chez Ferrari nous verrons ce qui se passera [chez Haas]."