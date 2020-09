Sebastian Vettel élu "Pilote du Jour" du GP d'Espagne 2020

Après une élimination en Q2 et un départ depuis la 11e position sur la grille, Sebastian Vettel s'est offert une arrivée en septième position, à la faveur d'une stratégie à un seul arrêt. L'Allemand, qui a un temps été dans le top 5, a dû s'incliner en fin d'épreuve face à des monoplaces plus rapides, mais a résisté dans les dernières boucles à un train composé d'Albon, Gasly, Norris et Ricciardo.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2020

Grand Prix Pilote du Jour Autriche Alexander Albon Styrie Sergio Pérez Hongrie Max Verstappen Grande-Bretagne Lewis Hamilton 70e Anniversaire Max Verstappen Espagne Sebastian Vettel

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 27 Sebastian Vettel 17 Lewis Hamilton 8 Daniel Ricciardo 7 Valtteri Bottas 6 Charles Leclerc 5 Kimi Räikkönen 3 Sergio Pérez 3 Romain Grosjean 2 Fernando Alonso 2 Lando Norris 2 Alexander Albon 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 Pierre Gasly 1 Nico Hülkenberg 1

