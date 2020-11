Sebastian Vettel élu "Pilote du Jour" du GP de Turquie 2020

Sebastian Vettel s'est offert son premier podium de la saison au terme d'une course haletante et dans laquelle il a brillé au départ puis par sa gestion et sa constance malgré un léger manque de rythme.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2020

Grand Prix Pilote du Jour Autriche Alexander Albon (Red Bull) Styrie Sergio Pérez (Racing Point) Hongrie Max Verstappen (Red Bull) Grande-Bretagne Lewis Hamilton (Mercedes) 70e Anniversaire Max Verstappen (Red Bull) Espagne Sebastian Vettel (Ferrari) Belgique Pierre Gasly (AlphaTauri) Italie Pierre Gasly (AlphaTauri) Toscane Daniel Ricciardo (Renault) Russie Max Verstappen (Red Bull) Eifel Nico Hülkenberg (Racing Point) Portugal Sergio Pérez (Racing Point) Émilie-Romagne Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Turquie Sebastian Vettel (Ferrari)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 28 Sebastian Vettel 18 Lewis Hamilton 8 Daniel Ricciardo 8 Valtteri Bottas 6 Charles Leclerc 5 Sergio Pérez 4 Kimi Räikkönen 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 2 Fernando Alonso 2 Lando Norris 2 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1

Voir aussi :