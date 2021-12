Vettel : "Schumacher a fait un travail incroyable" avec la Haas

Proche et mentor de Mick Schumacher, Sebastian Vettel a été impressionné par la première saison de son compatriote chez Haas F1. À 22 ans, le jeune Allemand a fait ses classes en fond de grille au volant de la monoplace américaine, au niveau de performance très en deçà de la concurrence et sans bénéficier du moindre développement pour la faire évoluer. Un contexte difficile, sans aucune chance réelle de marquer le moindre point, mais dans lequel il a fait le dos rond pour apprendre et préparer l'avenir.

La première mission de Mick Schumacher, relevée avec brio, était donc de dominer son coéquipier Nikita Mazepin. Il y a aussi eu quelques rares coups d'éclat, à l'image de ces deux passages en Q2, au Grand Prix de France puis au Grand Prix de Turquie. Ce premier exercice demeure difficile à juger dans de telles circonstances, mais Sebastian Vettel a été conquis.

"Je crois que c'est difficile de juger car la voiture était très loin", reconnaît le quadruple Champion du monde. "Mais vous savez, pour ceux qui regardent de près – et évidemment j'ai suivi ça –, il a fait un travail incroyable avec une voiture si mauvaise pour atteindre la Q2 à deux reprises, faire de bonnes performances en course, se battre contre d'autres monoplaces qui étaient beaucoup plus rapides, ou rester au contact de voitures censées être beaucoup plus rapides."

"C'est un gros effort, et même plus, je pense qu'il a été un véritable ascenseur pour toute l'équipe. Je pense qu'en début de saison le décalage était d'emblée très mauvais pour cette écurie car ils n'avaient aucun développement, et ils étaient loin derrière."

Sebastian Vettel estime que la capacité de travail de Mick Schumacher, trait de caractère souvent mis en avant et ramené à son père Michael, a fait une grosse différence pour lui permettre de réussir cette première saison en F1 à titre personnel.

"Je pense que si l'on observe l'ensemble de l'année, Mick a été très heureux, enthousiaste et content de travailler", souligne le pilote Aston Martin. "Il était l'un des premiers, si ce n'est le premier, à arriver chaque jour dans le paddock, et l'un des derniers à partir, montrant un énorme intérêt pour essayer de faire avancer l'équipe."

"Avec le travail qu'il a fourni en piste, à part quelques très petites erreurs qui arrivent lors d'une première année, il a fait un excellent travail. Alors je souhaite vraiment qu'il dispose d'une bien meilleure voiture la saison prochaine, de manière à ce qu'il puisse montrer ce dont il est capable."