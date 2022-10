Suzuka pourrait faire sortir Vettel de sa retraite F1

Charger le lecteur audio

En juillet dernier, Sebastian Vettel a annoncé qu'il allait mettre fin à sa carrière en Formule 1 après 15 années en Grand Prix et quatre titres mondiaux. En toute logique, l'Allemand dispute donc son ultime épreuve au volant d'une monoplace de la discipline reine sur le circuit de Suzuka, où il a gagné à quatre reprises (2009, 2010, 2012 et 2013) et a même été sacré Champion du monde en 2011.

Quand Motorsport.com lui a demandé s'il avait dans un coin de la tête de s'essayer à des disciplines japonaises afin de retrouver le plaisir de la conduite sur le tracé nippon, extrêmement populaire auprès des pilotes de F1, Vettel a déclaré qu'il ne fallait "jamais dire jamais", avant d'ajouter : "Évidemment, j'adore piloter, et sur ce circuit, je me suis toujours senti très vivant et la passion a toujours été très présente."

"Nous verrons quel type de voiture se présentera peut-être à l'avenir. Peut-être que l'un de ces gars [les autres pilotes de F1] se sentira un peu malade lors des prochaines courses ici, je ne sais pas. Je ne leur souhaite pas !"

"Mais ça ne me dérangerait pas de revenir à n'importe quel moment pour une course à Suzuka. Mais évidemment, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, je n'ai pas de projets. Mais je pense qu'il y a des courses passionnantes au Japon. Je ne sais pas, nous verrons."

Et le pilote Aston Martin a par la suite confirmé qu'il était tout à fait sérieux : "Oui, si quelqu'un est content d'engager un pilote pour une seule course ! Je suis sûr que ces gars ne seraient pas ravis de céder leur place. Mais ce serait quelque chose que j'envisagerais sérieusement."

Vettel est le dernier poleman en date sur le circuit de Suzuka, lors de l'édition 2019, à l'époque où il roulait encore pour Ferrari. Au total, il a réalisé cinq poles sur la piste, les quatre autres entre 2009 et 2012.

Avec Kenichiro Ebii

Sebastian Vettel et Red Bull fêtent le titre de Champion du monde 2011