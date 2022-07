Vettel minimise l'impact du nouvel aileron arrière d'Aston Martin

Charger le lecteur audio

Au lendemain de l'annonce de sa retraite de la F1 en fin de saison, Sebastian Vettel a entamé ce vendredi le premier de ses dix derniers Grands Prix en discipline reine. L'Allemand s'est à cette occasion positionné confortablement dans le top 10 de la seconde séance d'essais du jour, en signant le septième temps à huit dixièmes de Charles Leclerc. Il devance dans l'opération les deux Mercedes ainsi que la Red Bull de Sergio Pérez.

Cette performance intéressante, qui sera bien entendu à confirmer, intervient alors qu'Aston Martin a introduit au Hungaroring un tout nouvel aileron arrière qui fait parler. Si la question de son respect de l'esprit de la réglementation technique se pose, celle de son impact dans la forme affichée ce vendredi n'est évidemment pas bien loin.

Toutefois, Vettel relativise son apport, évoquant plutôt un programme plus agressif de son écurie. "Je pense que dans l'ensemble, c'était une bonne journée pour nous", a-t-il déclaré. "Nous n'avons pas eu de problèmes, nous avons pu avoir un bon feeling avec la voiture. C'est encore un peu décousu ici et là, et [il reste] quelques trucs à faire."

"Évidemment, c'est un circuit où vous essayez de mettre tout l'appui que vous pouvez sur la voiture. Bien sûr, il y a un nouvel aileron arrière, ce n'est pas un secret. Il ne s'agit pas d'une avancée considérable en termes de performance. Je crois qu'il fait ce qu'il est censé faire, donc il n'y a pas de grosse différence pour nous."

"Je pense que nous avons probablement été un peu plus agressifs que d'autres vendredis. Donc oui, globalement, c'est bien de voir que l'équipe essaie de réfléchir à des choses et des solutions, mais on aimerait toujours qu'elles aient plus d'impact."

Concernant la performance, si le samedi est aussi pluvieux qu'attendu, Aston Martin devra effectuer un meilleur travail que lors des qualifications humides de Montréal ou Silverstone : "Nous verrons à quel point ce sera humide", a lancé Vettel. "Évidemment, ce serait dommage que ce soit si détrempé que nous ne puissions pas rouler, et que les gens dans les tribunes passent une journée pas très agréable ! Croisons les doigts."

"Mais oui, si c'est humide, je pense que nous devrons vraiment élever notre niveau de jeu par rapport aux deux dernières fois où nous avons eu des séances de qualifications sous la pluie. Il y a donc quelques devoirs et une préparation à faire, mais pour l'instant, je pense que c'est un bon début de week-end."

Interrogé sur les options dont dispose l'équipe concernant les réglages en vue d'une journée pluvieuse, il a répondu : "Les réglages classiques pour la pluie n'existent plus, ils ont disparu depuis très, très, très longtemps. J'ai probablement assisté à la fin de ces réglages lorsque je suis arrivé il y a longtemps ! Évidemment, nous allons essayer de rendre la voiture plus rapide. Sachant que ce sera sec dimanche, c'est probablement l'exercice principal, mais nous pouvons aussi nous préparer pour demain autant que nous le pouvons, sachant qu'il y a de la pluie qui arrive."