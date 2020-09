La victoire de Gasly suivie par 1,2 million de personnes sur Canal+

Pour la première fois depuis 1996 et le succès d'Olivier Panis lors du Grand Prix de Monaco, la France a vu un de ses pilotes triompher en Championnat du monde de F1 grâce au succès surprise de Pierre Gasly au GP d'Italie 2020. Aidé par les circonstances qui lui ont permis de s'emparer de la tête à mi-course, le Normand a géré de main de maître la fin de l'épreuve pour s'imposer de moins d'une seconde devant Carlos Sainz.

Comme depuis 2013, le GP était diffusé en France sur Canal+ et commenté par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve. Les derniers tours ont offert l'un des moments forts de l'Histoire récente du sport français, avec la tirade déjà entrée dans la légende du commentaire sportif tricolore, ponctuée du désormais fameux "Accélère, accélère !" à l'adresse de Gasly au moment de débuter la dernière ligne droite.

Sans surprise, la course et particulièrement ses ultimes instants ont été un carton d'audience pour Canal+. Sur l'ensemble de l'épreuve, 841'000 personnes ont en moyenne regardé la chaîne, selon Médiamétrie. Mais le dernier tour a vu un pic à 1,24 million d'abonnés.

Ces chiffres sont à mettre en perspective avec le record de la saison en termes de moyenne, à savoir le Grand Prix d'Autriche inaugural, première course d'une saison retardée de quatre mois en raison de la pandémie de COVID-19, qui avait vu 1,06 million de personnes devant leur écran avec un pic à 1,24 million, là encore, au moment du départ.

Dernier vainqueur français en date avant ce dimanche, Olivier Panis a été l'un des premiers à réagir sur Canal+ après le Grand Prix : "C’était fabuleux, honnêtement il ne la doit à personne cette victoire, c’est avec son équipe qu’ils l’ont construite, qu’ils l’ont gagnée. […] Je crois que c’est quelque chose de magique qu’il est en train de vivre. Il faut qu’il en profite vraiment pleinement. Dans la course auto on a plus de mauvais moments que de bons moments donc qu’il s’éclate."