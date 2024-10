La victoire de Zandvoort "a chassé certains démons" chez Norris

Lando Norris a remporté lors du Grand Prix de Singapour sa troisième victoire de la saison après les Pays-Bas et Miami. Avec son succès à Marina Bay, le pilote McLaren grappille un peu plus de points dans la course au titre et renforce ainsi son statut de rival direct du leader du classement, Max Verstappen. Il se classe maintenant à 52 points du pilote Red Bull, à seulement six courses de la fin de saison.

Le week-end de Singapour, Norris l'a maîtrisé de bout en bout. Il a été le plus rapide dès les essais libres du vendredi, a signé la pole position en qualifications le samedi et a passé la ligne d'arrivée en premier avec vingt secondes d'avance le dimanche, après avoir mené la totalité des tours du Grand Prix.

"Il a fait un travail fantastique", déclare Will Joseph, son ingénieur de course. "Je pense que dès le premier tour du week-end, nous avons été dans le rythme, et Lando a montré à quel point il pouvait être rapide. Il a été très à l'aise dans la voiture dès le début, et nous nous sommes appuyés sur cela, nous avons essayé de faire de petits ajustements sur la voiture pour la rendre plus rapide. Nous avons fait en sorte de terminer la course en bonne position. Je pense qu'il a été incroyable."

"Je ne pense pas que l'un d'entre nous s'attendait à ce que l'écart soit aussi important [avec le deuxième]. Nous avons dépassé la fenêtre de la voiture de sécurité, puis nous avons dépassé la fenêtre de l'arrêt complet, le rythme était phénoménal. Vraiment. Nous avons toujours pensé que nous étions rapides. Mais creuser un tel écart avec une telle facilité par rapport à Max, qui est un pilote phénoménal dans une voiture phénoménale, c'était génial."

Lando Norris et Will Joseph sur le podium à Zandvoort. Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

Interrogé sur la confiance que pourrait procurer la victoire de Singapour à Norris, notamment dans la course au titre mondial, Will Joseph a expliqué qu'elle avait en fait été développée dès les Pays-Bas. Le Britannique avait lui-même indiqué que sa façon de célébrer avait été très différente de sa première victoire en Formule 1 à Miami, puisque son succès à Zandvoort concrétisait, selon lui, ses chances de se battre pour le titre mondial.

"Pour être honnête, je pense que nous avons vu les signes [que Norris était devenu un sérieux prétendant au titre] après les Pays-Bas", continue l'ingénieur anglais. "C'était aussi une très bonne course [où Norris avait également terminé à plus de 20 secondes du deuxième]. Je pense que ce qui est bien avec ce week-end, c'est que nous étions très forts là où nous ne nous attendions pas nécessairement à être les plus rapides, et nous avons chassé certains démons."

"Les gens ne peuvent plus dire que [Norris ne peut] pas sortir du premier virage [en tête], ne peut pas finir le premier tour [en tête]. Nous avons mené [la course] du début à la fin, et nous n'avons pas vraiment fait de faux pas."

Nous avons remarqué qu'en fait, ce n'est pas aussi mauvais que tout le monde essaie de le faire croire.

Il est vrai que cette saison, le pilote anglais a été la cible de nombreuses critiques pour avoir manqué plusieurs opportunités de victoires à cause de départs manqués. Avant Zandvoort, Norris n'avait jamais concrétisé de pole position en victoire. McLaren a récemment indiqué avoir analysé la totalité des départs de Norris cette saison dans l'optique de travailler cet aspect, pour au final n'y trouver aucun réel besoin d'amélioration.

"Nous n'avons pas vraiment besoin de discuter de ce genre de choses", a déclaré Will Joseph au sujet des critiques adressées à Norris. "Nous parlons de tout [avant la course], de nos forces, de la façon dont nous avons piloté le vendredi, des opportunités qu'il y a à saisir, mais nous n'avons pas besoin de discuter ou de nous attarder sur des choses que d'autres pensent être un problème, que nous ne voyons pas nécessairement de notre côté."

"À l'usine, nous avons passé en revue les départs des courses [de cette saison], et nous l'avons fait en pensant que nous allions trouver quelque chose [sur quoi travailler], mais nous avons remarqué qu'en fait, ce n'est pas aussi mauvais que tout le monde essaie de le faire croire. Ce sont des choses dont il n'est pas nécessaire de parler. Nous faisons simplement notre travail. Nous faisons preuve de diligence, nous discutons des choses que nous pouvons contrôler. Et les résultats sont là."

Lando Norris et son équipe lors de son tout premier Grand Prix à Melbourne en 2019. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Will Joseph est l'ingénieur de Lando Norris depuis son arrivée en F1 en 2019, il a donc été témoin de l'évolution du pilote depuis ses débuts. Toutefois, une chose est réellement différente cette saison : le Britannique a pour la première fois de sa carrière les moyens de se battre pour des victoires, et même pour un titre.

Trouve-t-il que Norris a passé un nouveau cap dans son pilotage ? "C'est vrai", répond-il. "Je pense qu'au fil des ans, nous avons dû faire des choses différentes, et les domaines dans lesquels nous devions consacrer notre temps et notre énergie pour nous développer ont changé."

"Aujourd'hui, il s'agit de peaufiner les détails. Il s'agit de choses qui ne relèvent pas uniquement de l'ingénierie pure. Il s'agit de nous préparer correctement pour la semaine, le week-end, de nous assurer que nous sommes bien reposés, que nous discutons des bonnes choses à différents moments du week-end. Nous changeons donc notre façon de travailler, nous nous adaptons à la situation dans laquelle nous nous trouvons et aux forces qui sont les nôtres actuellement."

"Lando fait sa part, ses efforts. Et je pense que nous le voyons. Singapour peut être une source de distraction. Le fuseau horaire, la chaleur, c'est très chargé. Mais Lando a fait des efforts et il a prouvé qu'il pouvait récupérer et revenir préparé le lendemain, après avoir réfléchi à ce dont nous avions discuté la veille et à ce que devions développer dans les domaines que nous avons identifiés comme étant des opportunités pour nous. Donc oui, je pense qu'il a [augmenté le niveau]."

Lire aussi : Formule 1 McLaren face à un dilemme pour développer encore sa F1

Pour ce qui est du championnat, Will Joseph réitère les propos de son pilote. Bien que les yeux soient rivés sur un titre qui fait rêver tant de pilotes, l'approche de la fin de saison se fait en se focalisant sur une seule épreuve à la fois.

"Vous avez peut-être raison [de penser aux chances de Norris de remporter le championnat du monde], mais nous n'y pensons pas de cette manière", a t-il déclaré. "Je pense que je l'ai dit assez souvent, il faut prendre chaque jour comme il vient. Le prochain défi aura lieu vendredi à Austin. C'est une épreuve sprint. Ensuite, nous aurons samedi, puis dimanche. Il faut prendre chaque étape comme elle vient."