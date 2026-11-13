Formule 1 GP de Las Vegas

Victor Martins sera le pilote de réserve de Williams à Las Vegas

Le Français retrouvera le paddock de la Formule 1 avec l'écurie britannique pour le Grand Prix de Las Vegas, où il remplacera Luke Browning, retenu en Super Formula.

Rédaction Motorsport.com

Publié: 13 nov. 2026, 14:39

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Photo de : Clive Rose / Getty Images

Victor Martins sera le pilote de réserve de l'écurie Williams lors du Grand Prix de Las Vegas, a annoncé l'écurie britannique.

Le Français, qui occupe le rôle de pilote d'essais et de développement au sein de l'équipe de Grove, remplacera Luke Browning, retenu au Japon pour les dernières manches de la saison de Super Formula.

Il s'agira de la quatrième présence de Victor Martins dans le paddock avec Williams cette année, après avoir notamment assuré les fonctions de pilote de réserve lors du Grand Prix de Singapour. En revanche, il n'a pas fait de nouvelle apparition en EL1 depuis celle de Barcelone en 2025.

"Je suis impatient de retrouver l'équipe en piste à Las Vegas. C'est toujours une expérience précieuse de voir comment le travail que j'effectue en coulisses est mis en pratique sur le circuit. Ce sera ma première fois à Las Vegas avec l'équipe, et j'ai hâte d'apprendre autant que possible et de lui apporter mon soutien", a déclaré le Français.

Le Grand Prix de Las Vegas aura lieu du 20 au 22 novembre.

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