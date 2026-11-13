Formule 1 GP de Las Vegas
Victor Martins sera le pilote de réserve de Williams à Las Vegas
Le Français retrouvera le paddock de la Formule 1 avec l'écurie britannique pour le Grand Prix de Las Vegas, où il remplacera Luke Browning, retenu en Super Formula.
Rédaction Motorsport.com
Publié: 13 nov. 2026, 14:39
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Clive Rose / Getty Images
Victor Martins sera le pilote de réserve de l'écurie Williams lors du Grand Prix de Las Vegas, a annoncé l'écurie britannique.
Le Français, qui occupe le rôle de pilote d'essais et de développement au sein de l'équipe de Grove, remplacera Luke Browning, retenu au Japon pour les dernières manches de la saison de Super Formula.
Il s'agira de la quatrième présence de Victor Martins dans le paddock avec Williams cette année, après avoir notamment assuré les fonctions de pilote de réserve lors du Grand Prix de Singapour. En revanche, il n'a pas fait de nouvelle apparition en EL1 depuis celle de Barcelone en 2025.
"Je suis impatient de retrouver l'équipe en piste à Las Vegas. C'est toujours une expérience précieuse de voir comment le travail que j'effectue en coulisses est mis en pratique sur le circuit. Ce sera ma première fois à Las Vegas avec l'équipe, et j'ai hâte d'apprendre autant que possible et de lui apporter mon soutien", a déclaré le Français.
Le Grand Prix de Las Vegas aura lieu du 20 au 22 novembre.
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Williams sacrifie ses évolutions 2026 : "C'est terriblement douloureux"
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Rédaction Motorsport.com
Dans les coulisses de la direction de course F1 : que se passe-t-il vraiment ?
Formule 1
Formule 1 29 j
Dans les coulisses de la direction de course F1 : que se passe-t-il vraiment ?
Trackhouse adopte une livrée Gulf historique pour l'Indonésie et la Malaisie
MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
1 m
Trackhouse adopte une livrée Gulf historique pour l'Indonésie et la Malaisie
Il y a 35 ans, Michael Schumacher faisait ses débuts en F1 à Spa
Formule 1
Formule 1 2 m
Il y a 35 ans, Michael Schumacher faisait ses débuts en F1 à Spa
Plus de
Victor Martins
Alpine et l'endurance : l'heure des adieux
WEC
WEC
6 Heures de Monza
5 j
Alpine et l'endurance : l'heure des adieux
Victor Martins dévoile les coulisses de son rôle chez Williams en F1
Formule 1
Formule 1 2 m
Victor Martins dévoile les coulisses de son rôle chez Williams en F1
F1 2026 vs Hypercar : où est le plus gros casse-tête ?
Formule 1
Formule 1 5 m
F1 2026 vs Hypercar : où est le plus gros casse-tête ?
Plus de
Williams
Williams sacrifie ses évolutions 2026 : "C'est terriblement douloureux"
Formule 1
Formule 1 2 h
Williams sacrifie ses évolutions 2026 : "C'est terriblement douloureux"
Ce que le Grand Prix de São Paulo a révélé sur les F1 2026 sous la pluie
Formule 1
Formule 1
GP de São Paulo
1 j
Ce que le Grand Prix de São Paulo a révélé sur les F1 2026 sous la pluie
Alex Albon balaie les critiques de Fernando Alonso : "Il n'y a plus de pilotes payants en F1"
Formule 1
Formule 1
GP de Mexico
14 j
Alex Albon balaie les critiques de Fernando Alonso : "Il n'y a plus de pilotes payants en F1"
Dernières actus
Victor Martins sera le pilote de réserve de Williams à Las Vegas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
2 min
Victor Martins sera le pilote de réserve de Williams à Las Vegas
Bourdais espère que sa victoire à Monza l'aidera à trouver un volant pour 2027
WEC
WEC WEC
6 Heures de Monza
1 h
Bourdais espère que sa victoire à Monza l'aidera à trouver un volant pour 2027
Williams sacrifie ses évolutions 2026 : "C'est terriblement douloureux"
Formule 1
F1 Formule 1 2 h
Williams sacrifie ses évolutions 2026 : "C'est terriblement douloureux"
La championne de F1 Academy Alisha Palmowski rejoint le Red Bull Junior Team
F1 Academy
F1AC F1 Academy 3 h
La championne de F1 Academy Alisha Palmowski rejoint le Red Bull Junior Team
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire