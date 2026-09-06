Vidéo : Vettel rend un hommage émouvant à Schumacher dans la Ferrari F2002

Le quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel, n'a pu contenir son émotion après avoir offert au public italien de Monza quelques tours de démonstration au volant de la Ferrari 2002 de son ami Michael Schumacher.

Vettel a pris le volant de la F2002 dans le cadre des animations précédant la course à Monza, lors d'un week-end où Ferrari célébrait le 30e anniversaire des débuts de Schumacher avec la Scuderia, en 1996.

Élégante monoplace conçue à Maranello au sommet de l'ère Jean Todt et Ross Brawn, la F2002 avait permis à Schumacher de décrocher 11 victoires et à son équipier Rubens Barrichello d'en obtenir cinq, Ferrari ne laissant échapper que deux courses cette année-là.

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Schumacher n'avait jamais terminé en dehors du podium cette saison-là, décrochant son troisième titre consécutif avec Ferrari et son cinquième au total dès la fin du mois de juillet, après le 11e Grand Prix de la saison en France.

Mais plus que l'histoire de cette monoplace, c'est l'héritage du septuple champion du monde qui a profondément bouleversé son ami et ancien protégé. Schumacher n'a plus été vu en public depuis son accident de ski en décembre 2013.

"Je suis submergé par mes émotions", a déclaré Vettel après la démonstration, au bord des larmes. "D'un côté, c'est une voiture magnifique à piloter. C'est une magnifique pièce d'ingénierie. Mais surtout, c'est la voiture de Michael. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je l'ai beaucoup ressenti pendant ces tours, et j'espère que vous l'avez entendu et ressenti vous aussi."

Sebastian Vettel lors de l'hommage à Michael Schumacher. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Le quadruple champion du monde, lui-même pilote Ferrari de 2015 à 2020 alors qu'il tentait de marcher sur les traces des années glorieuses de Schumacher, a expliqué avoir été partagé entre l'envie de faire durer ce moment unique le plus longtemps possible et celle de solliciter pleinement le puissant moteur V10.

"C'est tellement excitant", a décrit Vettel, visiblement tremblant de bonheur. "Il ne faut pas beaucoup de tours pour ressentir l'âme d'une voiture, et on sent immédiatement que c'était une voiture spéciale. Elle vous crie simplement : 'Allez, allez, allez.'"

"Tout le temps, j'étais partagé entre l'envie de pousser cette voiture et celle de profiter du moment pour le faire durer. Mais non, c'était absolument magnifique de sentir à quel point l'esprit de Michael est vivant et à quel point l'esprit de Ferrari est vivant ici. Je l'ai moi-même vécu il y a des années."

"Il y a des choses qui me manquent, mais c'est une vie différente. Et comme je l'ai dit, prendre soin de la prochaine génération de pilotes, il y a de belles opportunités qui se présentent. C'est donc une journée très émouvante. Mon cœur bat très fort, je suis très, très fier et Michael me manque."

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