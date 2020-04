Toutes les victoires de Jacques Villeneuve en F1

À l'occasion des 49 ans de Jacques Villeneuve, nous revenons sur ses 11 victoires en carrière. Arrivé en 1996 chez Williams, tout juste couronné d'un titre en CART et d'une victoire aux 500 Miles d'Indianapolis, le Canadien a impressionné en signant la pole position lors de son premier Grand Prix, et a mené sa première course jusqu'à un problème moteur qui l'a relégué au second rang.

De là, il ne lui a fallu que trois autres courses pour aller chercher son premier succès en F1. Il en a finalement signé un total de quatre durant sa première saison, qu'il a terminée avec le titre honorifique de vice-Champion du monde, avant de remporter la couronne l'année suivante, au terme d'une année de lutte contre Michael Schumacher. Il avait alors ajouté sept succès à son palmarès avec la redoutable FW19.