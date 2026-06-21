Villeneuve appelle Ferrari à favoriser Hamilton pour avoir une chance de titre

Suite à la victoire de Lewis Hamilton lors du GP de Barcelone 2026 de F1, Jacques Villeneuve a expliqué que Ferrari devait désormais favoriser le Britannique afin d'essayer d'aller chercher le titre mondial en fin de saison.

Déjà second du championnat derrière Kimi Antonelli en arrivant en Catalogne, Hamilton a renforcé sa position en l'emportant, tout en bénéficiant de l'abandon de l'Italien. Le 25-0 inscrit lui permet de figurer à 41 unités du pilote Mercedes, alors qu'il reste encore une quinzaine de manches à disputer.

La dynamique actuelle chez Ferrari permet également à Hamilton de disposer d'un avantage de 40 points sur son équipier Charles Leclerc, qui reste sur deux abandons. Une situation qui fait dire à certains, dont le champion du monde 1997 Jacques Villeneuve, que la Scuderia doit d'ores et déjà privilégier le septuple champion du monde dans la lutte pour le titre pilotes.

"Lewis sait comment gagner, et il sait ce qu'il faut pour y parvenir. Et s'il sent qu'il en a l'occasion, il ne fera pas de quartier. Et je pense que c'est là qu'il peut faire la différence", a déclaré le Canadien pour Sky Sports.

"Et Mercedes, à l'heure actuelle, n'est pas en mesure de choisir un pilote plutôt qu'un autre, ni n'est autorisée à le faire. En revanche, Ferrari l'est, car Ferrari doit se concentrer sur Lewis si elle veut avoir une petite chance de gagner."

Rappelons toutefois que Toto Wolff, le responsable de Mercedes, a laissé entendre après la course catalane que son écurie pourrait commencer à appliquer des consignes entre Antonelli et George Russell, en estimant que la lutte entre les deux pilotes à Barcelone avait été l'une des raisons de sa défaite face à Hamilton.

Charles Leclerc (Ferrari) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Puis, Villeneuve de poursuivre : "La décision est donc facile à prendre, car Charles Leclerc est assez loin derrière. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Leclerc a eu le temps de construire l'équipe autour de lui, mais il ne l'a pas fait."

"N'oubliez pas qu'il est arrivé chez Ferrari après une saison moyenne chez Sauber, et qu'on lui a soudainement proposé un contrat colossal, digne d'un champion du monde, peut-être trop important trop tôt, trop ambitieux trop tôt."

"Il n'a donc jamais vraiment eu à construire quoi que ce soit autour de lui. Tout lui a été donné. Il était rapide, et cela suffisait amplement, car l'idée générale était : 'De toute façon, cette voiture ne peut pas remporter de championnat'. Vous remportez quelques courses, vous battez votre coéquipier, qui était Vettel, et tout le monde est content."

"Puis, tout à coup, Lewis est arrivé. L'année dernière, il n'a pas connu une très bonne saison ; il a vraiment eu du mal avec la voiture et l'équipe. Il faut du temps pour construire tout cela autour de soi."

"Leclerc est donc plutôt satisfait ; il fait bonne figure aux côtés de Lewis, mais dès que Lewis se réveille, dès qu'il s'approprie cette voiture et cette équipe, qu'il se lance à fond et ne fait aucun cadeau, Leclerc n'est pas préparé à cela."