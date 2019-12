Villeneuve : La gestion du cas Leclerc a fait du mal à Ferrari

Il n'a pas fallu plus de deux courses cette année pour que les prémices des difficultés qu'allait connaître la Scuderia Ferrari soient posées. En Australie, en dépit d'un rythme globalement inférieur et d'une stratégie différenciée qui avait contraint Sebastian Vettel à ralentir, Charles Leclerc avait obligé l'équipe italienne à figer clairement les positions alors que cela avait jusqu'ici été simplement suggéré, suivant du même coup la logique fixée dès avant la saison par Mattia Binotto, team principal. Lors de la course Bahreïn, ensuite, le Monégasque n'a pas respecté la consigne de son muret des stands qui lui demandait de patienter deux tours derrière son équipier.

Lire aussi : Pourquoi Ferrari utilisera deux F1 différentes en février

À intervalles réguliers, les problématiques des consignes et de la gestion en course des deux hommes est revenue gêner Ferrari et a creusé le sillon qui a conduit vers ce qui s'est passé lors du Grand Prix du Brésil, à savoir un accrochage et un double abandon. Pour Jacques Villeneuve, sur le site néerlandais Formule1.nl, cette situation est principalement due à Maranello et à Leclerc : "Ferrari s'est effondré cette année. Beaucoup dépend de vos deux pilotes et l'alchimie au sein de l'écurie n'était juste pas en équilibre."

"Ferrari n'a jamais dit à Leclerc : 'Écoute, c'est ta première année avec nous, ta seconde en F1. Relax, apprends de Vettel'. Ensuite l'équipe aurait plus avancé qu'actuellement. Au lieu de ça, dès la première course, Leclerc a eu l'approche 'Je vais montrer que je suis le patron et que Vettel c'est le passé, je suis le futur'. Et il y a eu une croyance grandissante parmi les fans que Leclerc arrivait pour [les] sauver et les médias ont suivi."

Lire aussi : Ferrari dévoile une date précoce pour présenter sa F1 2020

"Je pense que ça a fait mal à Vettel. [C'était] une situation similaire avec Ricciardo à l'époque chez Red Bull. Ça n'a pas aidé Vettel. Mais Leclerc n'était simplement pas prêt pour ce rôle. Cette année il a piloté pour des pole positions et parfois des victoires, mais pas pour le championnat. Donc la situation entière a fait du mal à Ferrari. Je ne sais pas ce que Mattia Binotto pouvait faire. Je ne connais pas les accords. À l'époque d'Irvine et Barrichello, c'était simplement établi depuis le départ."