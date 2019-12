Quand Villeneuve promettait un retour facile à Schumacher

Il y a dix ans, Jacques Villeneuve se disait convaincu de la facilité avec laquelle Michael Schumacher ferait son retour en Formule 1. Retiré des Grands Prix fin 2006, le septuple Champion du monde avait tenté un premier retour à l'été 2009 pour remplacer Felipe Massa après son accident chez Ferrari. Les séquelles d'une chute à moto l'en avaient toutefois privé. Mais quelques mois plus tard, l'Allemand voyait son nom circuler avec insistance du côté de la future écurie Mercedes. Tandis que l'accord allait être officialisé quelques jours plus tard, Villeneuve n'avait aucun doute quant aux capacités de son ancien rival.

Lire aussi : Ces 6 records de Schumacher qui échappent encore à Hamilton

"Tout dépend de la personne, si vous n'avez jamais été bon, être expérimenté ne vaut rien", expliquait le Québécois. "Mais ce n'est pas n'importe qui, c'est Michael Schumacher, et il a toujours fait des choses incroyables en piste. C'est pour cela que je suis convaincu qu'il en fera de nouveau. En fait je suis convaincu que, pour lui, ce sera facile."

"Je ne crois pas que sa récupération physique soit un problème. Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas redevenir lui-même. Dans ce sport, la fatigue n'est pas physique, elle est psychologique. Un matin, vous vous réveillez et ce que vous avez à faire vous ennuie. Au final, ça devient un peu comme aller au travail. Mais si vous avez une pause comme il l'a eue, de plusieurs années, il n'y a plus d'ennui."

"Il y a des sports où l'on peut être au top niveau même après 40 ans. Physiquement, il n'y a aucun problème. Et puis il y a un autre élément en sa faveur : l'expérience. Ça a toujours été important, mais ça le sera encore plus l'année prochaine avec la nouvelle réglementation : pas de ravitaillements et des pneus plus étroits. Schumacher était sur la touche depuis un moment, alors il aura l'endurance d'un rookie."

Le 23 décembre 2009, le retour de Schumacher en Formule 1 était annoncé par Mercedes, devenu propriétaire de l'ex-écurie BrawnGP. Mais les trois années en gris ne furent pas des plus simples pour l'Allemand, au volant d'une monoplace pas au niveau des meilleures puis face à un Nico Rosberg qui prit peu à peu l'ascendant.

Toutes les F1 pilotées par Schumacher en GP

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une image à l'autre.