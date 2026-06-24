Villeneuve : Red Bull a "perdu de son éclat" après le départ de plusieurs cadres

Le champion du monde de Formule 1 1997, Jacques Villeneuve, a livré son analyse de la saison actuelle de Red Bull, estimant que l'écurie de Milton Keynes avait "perdu de son éclat" après s'être "débarrassée de tous ceux qui ont fait de cette équipe ce qu'elle est aujourd'hui".

Invité du Sky Sports F1 Show après le Grand Prix de Barcelone, le Canadien s'est montré inquiet quant à la trajectoire empruntée par Red Bull ces dernières saisons, alors que l'écurie autrichienne a vu plusieurs de ses figures majeures - piliers de ses années de domination - quitter l'équipe, Max Verstappen apparaissant comme l'un des derniers véritables survivants de cette hémorragie.

"Ils doivent trouver un moyen de le garder, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la seule bonne chose qu'il leur reste, en dehors du moteur [Red Bull Powertrains, introduit cette saison, ndlr]", a déclaré Villeneuve en réaction aux rumeurs entourant un possible départ du quadruple champion du monde. "Et comme on l'a vu, le moteur est très bon, en tout cas sa partie thermique."

L'une des principales raisons ayant conduit au départ de figures comme Christian Horner ou Adrian Newey serait liée à des luttes de pouvoir internes entre plusieurs clans. "C'est devenu un endroit très politique depuis deux ou trois ans", a commenté le champion du monde 1997.

"On a l'impression qu'il y a énormément de luttes internes pour savoir qui va diriger, qui va prendre telle ou telle responsabilité, et tout le monde a fini par être écarté. Il est très difficile d'entrevoir un avenir prometteur pour Red Bull. C'est vraiment étrange."

L'avenir de Max Verstappen en F1 reste flou. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Depuis qu'il a été détrôné par McLaren en 2024, le Taureau rouge n'a plus jamais retrouvé son statut de favori pour les championnats. Seule la remarquable remontée de Max Verstappen face à Oscar Piastri et Lando Norris en fin de saison dernière lui avait permis de regagner un certain éclat, avant que la victoire du Britannique ne vienne clore cet élan.

Aujourd'hui, l'écurie autrichienne peine à suivre le rythme de ses principales rivales. Elle occupe la quatrième place du championnat constructeurs, à 52 points de McLaren, troisième, et à 173 unités des leaders Mercedes.

"Ils ont surfé sur une vague de succès. Aujourd'hui, ils sont sur une pente descendante, et ils n'ont pas encore atteint le fond", a ajouté Jacques Villeneuve. "C'est une situation compliquée. L'équipe a perdu de son éclat. Plus personne ne parle de Red Bull comme de cette écurie folle, amusante et ultra-rapide qui trouve toujours une solution."

"Non, elle ne fait même plus partie de l'équation. On ne parle plus d'elle. On dit simplement : 'La situation est difficile pour Max, mais heureusement qu'il est là, parce qu'il est encore capable de pousser cette voiture à la limite'. Voilà le récit actuel. Ce n'est plus Red Bull qui est au centre de l'attention, c'est Max."

Ils se sont débarrassés de tous ceux qui ont fait de cette équipe ce qu'elle est aujourd'hui.

"C'est donc une situation difficile, mais ils se sont débarrassés de tous ceux qui ont fait de cette équipe ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui est assez fou, car même Max est arrivé après que la structure ait été construite", a poursuivi Villeneuve. "Il a été le dernier ajout à l'équipe, mais il est désormais le dernier soldat encore en place. Et cela rend les choses vraiment compliquées, car il ne peut pas faire tourner l'équipe à lui seul."

"Il n'est pas designer. Il est très bon pour développer une voiture, pour dire ce dont elle a besoin, mais il faut toujours les bonnes personnes autour de soi. Or, comme on le voit, même Helmut Marko [ancien conseiller de l'équipe et en charge de l'académie junior, ndlr] a été mis de côté, et aujourd'hui, le programme jeunes pilotes… plus personne n'en parle."

"Tout a donc en quelque sorte été détruit et doit être reconstruit. Mais cela sera reconstruit, et pour cela, il faudra attendre que les aspects politiques soient réglés."