Un virage ajouté sur le tracé du GP du Vietnam

Cette modification de la piste concerne le dernier secteur du circuit urbain de Hanoï, et porte à 23 le nombre de virages tandis que la distance passera de 5,565 km à 5,607 km. Ce sont la FIA et la Formule 1 qui l'ont demandée pour des raisons de sécurité.

"Nous avons un peu modifié les virages 22 et 23", explique à Motorsport.com Le Ngoc Chi, PDG de Vietnam Grand Prix Corporation. "C'est un circuit urbain et il faut l'ajuster aux conditions géographiques de la zone, et nous assurer que cela satisfait toutes les exigences de la FIA et de la F1. Nous avons travaillé très étroitement avec eux pour faire en sorte que la sécurité des pilotes soit parfaitement assurée, tout en créant des virages passionnants et permettant aux pilotes de montrer leur talent. Le nouveau [tracé] sera dévoilé très bientôt, et tout le monde constatera que le changement est minime. Il ajoute cependant un virage au circuit, mais ce n'est pas si différent. C'est sécurisé et c'est le plus important."

Voir aussi : En images : la rénovation du dernier virage de Zandvoort

Comme le montrent les clichés les plus récents, les travaux battent leur plein à Hanoï, et se concentrent actuellement sur la mise en place de la surface. Les délais sont tous respectés jusqu'à présent, alors que la course doit avoir lieu le 5 avril 2020.

"Nous sommes totalement dans les temps et les progrès que nous faisons sont très bons", confirme Le Ngoc Chi. "Le circuit sera terminé d'ici la fin de l'année. Une partie est située sur des rues existantes, et l'autre a été construite entièrement. Tout cette nouvelle construction est faite. Nous faisons l'asphalte sur les deux parties désormais. Il y a plusieurs couches et nous prévoyons de terminer l'ensemble avant la fin de l'année. Une fois que ce sera fait, nous commencerons à poser le revêtement. Cela nous donne environ trois mois pour terminer le revêtement, entre janvier et fin mars. Ça peut paraître beaucoup, mais nous voulons ce délai et nous ne pouvons pas nous permettre de retard."

Propos recueillis par Jonathan Noble