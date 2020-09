La FIA serre la vis sur les virages coupés avant le GP d'Espagne

La FIA avait auparavant empêché les pilotes de gagner du temps ou un avantage en coupant le virage 2 du Circuit de Barcelona-Catalunya en plaçant un plot en sortie de l'échappatoire à la gauche duquel il fallait obligatoirement passer pour revenir en piste, tout en mettant tout en oeuvre pour le faire de façon sûre.

Mais Michael Masi est allé plus loin en mettant en place de nouveaux avertissements pour les manquements répétés et le fait de gagner un avantage. "Chaque fois qu'une voiture ne parviendra pas à négocier le virage 2 en utilisant la piste, les équipes seront informées par le système de messagerie officiel", a écrit Masi dans ses notes d'avant-course distribuées à toutes les équipes et à tous les pilotes.

"La deuxième fois qu'un pilote ne parviendra pas à négocier le virage 2 en utilisant la piste pendant la course, un drapeau noir et blanc lui sera présenté. Toute autre sortie de piste sera alors signalée aux commissaires."

"Dans tous les cas, le pilote ne doit rejoindre la piste que lorsqu'il peut le faire en toute sécurité et sans obtenir d'avantage durable. Les exigences ci-dessus ne s'appliqueront pas automatiquement à tout pilote dont il est jugé qu'il a été contraint de quitter la piste ; chaque cas sera jugé individuellement."

Ces lignes directrices supplémentaires sont conformes à l'approche plus stricte adoptée jusqu'à présent par la FIA en ce qui concerne le respect des limites de piste pour la saison 2020, des directives supplémentaires ayant été publiées à la fois en Hongrie et en Grande-Bretagne.

Quelques changements mineurs ont également été apportés au Circuit de Barcelona-Catalunya depuis le Grand Prix d'Espagne de l'année dernière. Ainsi, une nouvelle route asphaltée se trouve désormais dans la zone de dégagement au virage 1, après avoir été installée pour la pénalité de long lap utilisée en MotoGP.

Le vibreur à la sortie du virage 8 a été prolongé, tandis que le bac à gravier a également été agrandi au virage 8 et au virage 12. Une nouvelle barrière TecPro est désormais en place au virage 12, et le vibreur métallique du virage 15 a été prolongé pour rejoindre l'entrée de la voie des stands.

