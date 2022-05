Le virage de la marina sera la "clé" d'un bon tour

Charger le lecteur audio

En arpentant la piste de Miami à pied ou à vélo, les pilotes ont pu découvrir à quoi ressemblait l'Autodrome International dans la vie réelle, après plusieurs heures passées à parcourir le circuit sur simulateur. Et même avant d'y avoir roulé pour de vrai, plusieurs d'entre eux considèrent déjà le virage 7 comme le point critique du circuit. Cette courbe à gauche possède un angle qui se ferme à mesure que les monoplaces s'y engagent, jusqu'au virage 8, plus serré, qui lance les voitures vers la première longue zone d'accélération du circuit. Au bout : un gros freinage pour entrer dans la partie sinueuse, où de nombreux dépassements devraient avoir lieu.

Le premier sentiment qui émerge de la part des pilotes est qu'il sera compliqué d'avoir une trajectoire idéale dans le virage 1, d'autant que l'entrée se fait à l'aveugle. Ici, les voitures pourraient se rapprocher entre elles, juste avant le point de détection de la première zone DRS qui se situe à la sortie du virage 8.

"Je pense que c'est amusant, c'est un circuit vraiment unique et spécial", explique Yuki Tsunoda. "Il y a plusieurs virages piégeurs que je n'avais jamais vus, par exemple le 7, qui est complètement à l'aveugle, donc ça fera une différence. Si on le passe à la perfection ou si on manque la corde, il y aura une grosse différence au niveau du temps. Et ce virage augmentera les chances de dépasser. Je crois que ce sera une courbe clé pour ce circuit."

La sortie du virage 7.

"Ce sera difficile d'avoir une trajectoire régulière", ajoute le pilote AlphaTauri. "On ne pourra pas y passer parfaitement à chaque tour par rapport à d'autres virages. Je pense que si l'on a une bonne sortie ici, ou si l'on est confiant à l'approche de ce virage, ce sera bon pour dépasser. D'un autre côté, si l'on n'est pas bon ici, ou si quelqu'un fait une erreur, même si on a une seconde de retard, on peut dépasser au virage 11. Mais du 11 au 16, il y a des virages très serrés, on ne perdra pas beaucoup d'appui. Donc même si on ne dépasse pas dans le 11, on peut toujours suivre les voitures, et on aura une autre chance de dépasser dans l'antépénultième virage. Donc je m'attends à beaucoup de batailles."

Pierre Gasly et Kevin Magnussen rejoignent le Japonais sur l'importance de ce virage 7. "Les courbes 4, 5, 6 et 7 sont vraiment rapides", analyse le Français. "Ce virage 7 ne se termine jamais, on ne voit pas la sortie, puis il est extrêmement long."

"Je suis d'accord avec eux", s'exprime le Danois. "C'est une très longue ligne droite après ce virage et le freinage y est étrange, on doit essayer de trouver la bonne trajectoire, qui n'est pas si simple. Ce circuit a l'air intéressant." Son coéquipier, Mick Schumacher, affirme que le freinage pourrait piéger les pilotes. "C'est facile de le rater", explique l'Allemand. "Et c'est également facile de bloquer une roue. Il faudra faire attention à la façon dont nous, les pilotes, gérons nos pneus. On décharge le pneu, on freine et on n'a plus de charge sur tout le côté gauche dans un virage très long qui se referme. Donc il faut évidemment ralentir, mais on veut tout de même gagner autant de temps que possible dans cette courbe."