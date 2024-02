Visa Cash App RB révèle sa F1 2024

Après avoir récemment dévoilé son nom, l'écurie Visa Cash App RB a présenté son identité visuelle en révélant dans le cadre d'un événement organisé à Las Vegas sa monoplace pour la saison 2024 de Formule 1 qui sera appelée "VCARB 01".

Concernant la livrée, à dominante bleue, elle rappelle clairement les dernières années sous le nom de Toro Rosso. Le taureau de Red Bull y apparaît en argenté, notamment sur le capot moteur, tout comme "Visa" sur les pontons. Alors que les ailerons sont majoritairement couleur carbone, tout comme la partie basse des pontons et du châssis, deux lignes blanches bordées de rouge sont également présentes, une démarrant au-dessus de l'entrée des pontons avant de s'étirer vers l'arrière, l'autre sur les côtés et sur la partie supérieure de l'avant du châssis.

Sur le plan technique, l'on note grâce aux images studio qu'après avoir adopté en fin de saison dernière la suspension arrière de Red Bull, l'écurie a fait le choix d'une suspension avant à tirants pour 2024. Si la voiture présentée conserve de nombreuses caractéristiques de l'AT04, l'un des changements les plus évidents se situe au niveau des pontons et notamment de leur entrée. Il faudra peut-être attendre le shakedown, prévu à Misano le 12 février, pour en voir un peu plus.

En vidéo : Visa Cash App RB dévoile la VCARB 01

Visa Cash App RB est la nouvelle appellation de l'autre écurie de la grille appartenant au groupe Red Bull et anciennement connue sous les noms de Toro Rosso (qui signifie "Taureau rouge" en italien) entre 2006 et 2019 et d'AlphaTauri (marque de mode du géant de la boisson énergisante) entre 2020 et 2023. Ce nouveau changement d'identité fait la part belle aux deux sponsors américains qui lui donnent son nom, ce qui a beaucoup fait parler durant l'intersaison.

La campagne 2024 va marquer un tournant pour l'équipe, sous l'impulsion de la nouvelle direction de Red Bull. Tout d'abord, parce que ses objectifs ont été revus : fini le rôle de couveuse pour les jeunes talents de la filière autrichienne, désormais le projet se double d'une réelle ambition sportive. Ensuite, parce que la direction a grandement changé avec le départ de l'emblématique Franz Tost pour laisser place à un duo composé de Peter Bayer (PDG) et Laurent Mekies (directeur de l'écurie). Enfin parce que les méthodes ont évolué, sur la base d'un rapprochement plus important avec l'écurie sœur et d'un renforcement de son usine anglaise, installée non loin du campus de Milton Keynes.

La voiture sera confiée, comme lors de la seconde partie de saison 2023, au duo composé de Yuki Tsunoda, qui va entamer sa quatrième saison en F1, et de Daniel Ricciardo, vainqueur de huit Grands Prix et qui prendra part à sa 14e saison.

Les dates des présentations F1 2024