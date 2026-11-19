Formule 1

Vitesse, confiance, maîtrise : ce qui a vraiment sauvé la carrière de Lawson

Dans un long entretien, Alan Permane a expliqué la hausse de performance de Liam Lawson en 2026, qui lui a permis de décrocher un nouveau contrat chez Racing Bulls.

Filip Cleeren

Publié: 19 nov. 2026, 13:30

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Photo de : Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Les progrès de Liam Lawson ont rendu incontestable son maintien chez Racing Bulls pour la saison 2027 de Formule 1. Mais, comme souvent, cette progression s'explique par plusieurs facteurs et pas seulement par un élément isolé.

Ce n'est que la semaine dernière que le pilote de 24 ans a finalement été confirmé chez l'équipe satellite de Red Bull pour la saison prochaine, repoussant la candidature du jeune pilote Nikola Tsolov, actuellement en lice pour le titre en Formule 2.

Interrogé par Motorsport.com, le directeur de Racing Bulls, Alan Permane, a expliqué pourquoi le choix de Lawson ne contrevenait pas nécessairement à la mission de longue date de l'équipe, qui consiste à former de jeunes pilotes.

Ce qui est moins évident, c'est la manière dont Lawson a réussi à retrouver son meilleur niveau malgré une pression immense. Il a joué un rôle déterminant dans la cinquième place historique de Racing Bulls au championnat constructeurs, en inscrivant à lui seul 89 des 114 points de l'écurie.

Lawson a marqué des points à 15 reprises en 20 Grands Prix, avec notamment une série en cours de cinq arrivées consécutives dans le top 9. Cette dynamique est survenue au moment où il en avait le plus besoin, alors que la pression sur son baquet était à son maximum.

"Je pense qu'il a remarquablement bien géré la situation", estime Alan Permane. "Il a simplement réussi à faire abstraction de tout ce bruit. Mais sincèrement, je l'ai soutenu tout au long de cette période. Je ne lui ai pas dit : 'Ne t'inquiète pas, tu as ton baquet' ou quoi que ce soit de ce genre, parce que tant que les décisions ne sont pas prises, elles ne le sont pas. Mais il a bénéficié du soutien de l'équipe."

Alan Permane aux côtés de Liam Lawson.

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Interrogé sur les raisons profondes des progrès de Lawson, Permane a expliqué qu'ils résultaient d'une combinaison de facteurs : apprendre à faire confiance à son entourage, affiner son pilotage en course et atténuer son agressivité caractéristique.

"Je pense qu'il a progressé dans de nombreux domaines, mais son sens de la course, notamment au premier virage du premier tour, est désormais impressionnant. Il se retrouve rarement en difficulté et gagne souvent des positions. Son rythme en course a également été très, très bon. En dehors de la voiture, ses retours techniques sont très clairs et il affiche un certain niveau de confiance."

"Tout s'enchaîne dans le bon sens : il réalise un bon résultat, il gagne un peu plus en confiance en dehors de la voiture, et cela lui donne confiance pour le week-end suivant, où il réalise encore un excellent travail. Il a été une révélation. Il a fait tout cela par lui-même, mais il a aussi su m'écouter lorsque je jugeais que c'était nécessaire, et me faire confiance, ainsi qu'à l'équipe et à ses ingénieurs. C'est une manière très saine d'aborder la compétition."

Cette montée en puissance s'est produite malgré un passage de trois courses en milieu de saison chez Red Bull, où il a remplacé Isack Hadjar, blessé.

Si cette expérience lui a permis de tourner la page après deux Grands Prix particulièrement difficiles avec l'écurie mère en 2025, avant d'être remplacé par Yuki Tsunoda, Permane a révélé que Lawson aurait préféré rester chez Racing Bulls pour poursuivre sur sa lancée avec l'équipe anglo-italienne.

"Pour être tout à fait franc avec vous, il ne voulait pas y aller si on lui avait laissé le choix. Ce n'est pas une critique envers Red Bull. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas piloter pour eux, mais il voulait poursuivre le bon travail qu'il accomplissait avec nous."

"Nous avions presque des conversations quotidiennes au sujet du poignet d'Isack, et je pense qu'il a ressenti un certain soulagement en revenant. Nous n'étions pas très compétitifs à Bakou, malgré un excellent résultat à l'arrivée, mais ensuite, tout s'est très bien enchaîné."

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