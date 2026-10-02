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Formule 1 GP de Bahreïn

Voici les nouveautés aéro de Mercedes au GP de Bahreïn à Sepang

Afin de consolider son avance dans la hiérarchie 2026 de F1, Mercedes a dévoilé en Malaisie une série de modifications importantes apportées à sa monoplace.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Mis à jour:
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Mercedes a dévoilé ses évolutions pour le Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1, disputé en Malaisie, en présentant un plancher largement retravaillé et de nouveaux pontons, dans le but de consolider sa domination dans les deux championnats 2026.

La W17 s'est imposée comme la référence jusqu'à présent, même si elle a dû faire face à la concurrence de Ferrari, McLaren et Red Bull de manière intermittente tout au long de la saison.

Bien qu'aucune de ces écuries n'ait été en mesure de mener une offensive concertée pour détrôner Mercedes, que ce soit au classement pilotes ou constructeurs, les Flèches d'Argent tiennent néanmoins à poursuivre leurs efforts de développement.

Les modifications apportées au plancher concernent la planche, le bord d'attaque, l'arrière et la partie principale du soubassement - y compris la zone du diffuseur -, tandis que la moitié arrière de la carrosserie des pontons a également été revue.

Ici, Mercedes s'est détournée de la géométrie de pontons façon "undercut" utilisée depuis le début de la saison - et depuis reprise par d'autres écuries - au profit d'un profil en rampe.

Ce changement de géométrie des pontons témoigne d'une certaine évolution dans l'approche de Mercedes en matière de gestion du flux d'air à l'arrière de la voiture, sans pour autant s'éloigner trop des caractéristiques "inwash" (flux d'air ramené vers l'intérieur) propres au design précédent.

Comparaison entre le nouveau design (en haut) et l'ancien design (en bas).

Comparaison entre le nouveau design (en haut) et l'ancien design (en bas).

Photo de: Jake Boxall-Legge/Eric Le Gaillot

Avec l'ancienne configuration, Mercedes utilisait une découpe pour privilégier le flux d'air vers l'intérieur autour de la section "bouteille de Coca-Cola" de la voiture. La nouvelle version conserve ce principe, mais utilise désormais une rampe le long de la surface supérieure afin d'orienter également le flux vers le bas et d'améliorer ainsi le flux descendant (downwash) vers la partie haute du diffuseur.

Ce faisant, l'équipe cherche à augmenter la pression dans cette zone, renforçant ainsi la différence de pression entre la surface supérieure et celle à l'intérieur du diffuseur. De ce fait, l'appui aérodynamique augmente. 

Les modifications apportées au plancher sont également assez visibles, avec une refonte des trois éléments horizontaux. La "lamelle" supérieure présente désormais un bord d'attaque plus bas, même si elle se termine finalement par le même bord de fuite angulaire que l'ancien modèle.

Cependant, deux éléments verticaux sont désormais placés derrière celle-ci, ce qui permet de mieux canaliser le sillage généré par le pneu avant. Ceux-ci contribuent à modeler le flux et à le diriger vers l'extérieur, tandis que les éléments horizontaux continuent de dévier le flux d'air vers le haut afin d'éloigner ce sillage de la voiture et de permettre à un flux plus propre de circuler autour des pontons.

Comparaison des éléments de fond plat de Mercedes, avec la nouvelle configuration (à gauche) et l'ancienne (à droite).

Comparaison des éléments de fond plat de Mercedes, avec la nouvelle configuration (à gauche) et l'ancienne (à droite).

Photo de: Jake Boxall-Legge/Eric Le Gaillot

L'équipe a également retravaillé les carénages de suspensions arrière et les ailettes intégrées aux tambours des roues arrière afin de compléter les modifications apportées au plancher et aux pontons, dans le but d'améliorer l'appui aérodynamique arrière de la monoplace.

Il s'agit du premier package de mises à jour de grande envergure de Mercedes depuis le Grand Prix du Canada en mai ; l'équipe avait initialement choisi de retarder la fabrication de sa monoplace 2026 afin d'intégrer autant de développements hivernaux que possible. Cela a permis à la W17 d'avoir une longueur d'avance sur ses rivales en début de saison, mais a empêché l'équipe de pouvoir apporter des nouveautés pour les premières manches.

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