La voiture qui a changé l'Histoire de la F1

La McLaren MP4/1 fut la première monoplace de l'Histoire à disposer d'une monocoque entièrement fabriquée en fibre de carbone. Ce matériau est désormais omniprésent mais à l'époque, peu de gens pensaient qu'il conviendrait au monde de la course.

Cela était d'abord dû au fait que certaines écuries l'utilisaient déjà, mais généralement dans des zones non structurelles et pour alléger les voitures. Globalement, peu de gens savaient s'en servir correctement et appliquaient les méthodes connues pour les constructions en fibre de verre. Mais le designer de McLaren, John Barnard, allait changer le cours de l'Histoire.

John Barnard, John Watson et Ron Dennis

Barnard se mit au travail sur un brouillon pour l'équipe Project 4 de Ron Dennis fin 1979, la monocoque en fibre de carbone étant la pièce maîtresse autour de laquelle la voiture entière allait être conçue. Il savait que pour avoir un avantage sur la concurrence, il devait concevoir une voiture avec une monocoque très étroite, permettant de pouvoir tirer parti de tunnels Venturi plus larges que tous les autres et donc de maximiser l'effet de sol.

L'écueil le plus important reposait sur les matériaux. L'aluminium, qui était la base à l'époque, était bien trop flexible pour les dimensions qu'il avait en tête. L'acier aurait offert une plus grande rigidité mais aurait bien trop alourdi l'ensemble. La fibre de carbone était la réponse à ce problème, mais personne ne l'utilisant en sports mécaniques comme il l'envisageait, il devait chercher des experts ailleurs.

Il se rendit d'abord chez British Aerospace qui, bien qu'enthousiasmé par le projet, indiqua rapidement ne pas avoir les ressources pour aider. Mais cela donna à Barnard des raisons d'y croire encore plus et surtout le lia d'amitié avec Arthur Webb, un des ingénieurs aéronautiques de l'entreprise qui jouissait d'une expérience énorme dans le domaine de la fibre de carbone.

Les deux hommes travaillèrent sans relâche sur les plans de la monocoque en carbone, qui consisterait en un nid d'abeille en aluminium pris en sandwich entre des couches de fibre de carbone unidirectionnelle. Ce travail méticuleux n'améliorerait pas seulement la rigidité torsionnelle et le poids, mais allait également servir de révélation : il était possible de placer des inserts permettant d'y monter les différents composants, comme le moteur, sans compromettre son intégrité. Une fois la structure dessinée, il fallait quelqu'un pour la fabriquer, Project 4 n'ayant ni les installations, ni les fonds pour le faire. Dennis consulta plusieurs spécialistes britanniques, sans succès.

Des efforts herculéens

C'est à ce moment-là qu'entra en scène Hercules Aerospace, une entreprise américaine qui voyait l'intérêt commercial de travailler avec McLaren. Elle allait aider à poser avec précision la fibre de carbone sur le nid d'abeille en aluminium en utilisant le moule fourni par Project 4, et à placer la monocoque dans son autoclave. Celle-ci serait ensuite renvoyée au Royaume-Uni pour être construite par l'équipe.

Cette période marquée par de nombreuses innovations arriva à un moment particulièrement difficile pour Project 4 sur le plan financier, cette charge pesant grandement sur le budget de Dennis et de son équipe. Le manager, qui cherchait à attirer des sponsors pour parvenir en Formule 1, avait été repoussé par Marlboro. Mais le vent tourna et l'accord d'alors entre McLaren et le cigarettier était sur une pente savonneuse. Une fusion semblait alors être la solution évidente pour Marlboro qui voulait aider l'écurie à revenir à sa gloire d'antan, grâce à l'alliance entre Dennis, Barnard et le concept de fibre de carbone.

Copies carbone

Moule de la McLaren MP4/1 Photo de: Giorgio Piola

La monocoque complète de la MP4/1 comprenait uniquement cinq pièces : la coque, trois cloisons et la structure de renforcement. En comparaison, un châssis en aluminium de l'époque était composé d'au moins 50 éléments !

Tout le monde n'était pas convaincu par ce concept "magique", certaines équipes se posant des questions sur l'utilisation aussi importante d'un matériau dans la construction de la voiture. Mais quand John Watson remporta le Grand Prix de Grande-Bretagne plus tard cette année-là, les rivaux commencèrent à penser que le concept avait peut-être du potentiel.

Le tournant concernant l'utilisation de la monocoque en fibre de carbone eut lieu au Grand Prix d'Italie 1981. Le terrible accident de Watson au volant de la MP4, à la sortie du second Lesmo, détruisit l'arrière de la monoplace et aurait été bien, bien pire pour le Britannique s'il avait été à bord d'une voiture en aluminium. Ce moment fort stoppa la plupart des débats et obligea le reste de la grille à s'intéresser de près à la question et à cesser toute moquerie sur l'utilisation de ce matériau par McLaren.

Comme pour tout ce qui concerne la F1, le mouvement a été rapide, car s'en tenir aux méthodes de construction précédentes n'aurait fait que faire perdre du temps au tour par rapport aux adversaires. Barnard a été un pionnier, en introduisant non seulement en Formule 1 mais dans le sport automobile en général un matériau plus résistant, plus léger et plus sûr que ceux qui l'avaient précédé. Le sport ne sera plus jamais le même. Barnard n'a pas seulement placé la barre plus haut, il a changé la donne.

