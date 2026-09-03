Le Safety Car prend les couleurs du film Cars à Monza !

La Formule 1 et Disney ont lancé un partenariat d'un nouveau genre cette année. Différents produits dérivés ont été mis en vente, associant souvent Mickey à l'univers de la F1, elle aussi devenue très grand public au cours des dernières saisons. Ce sera au tour du film Cars d'être mis à l'honneur ce week-end, au GP d'Italie.

Le premier opus de la série de films est sorti il y a 20 ans et cet anniversaire sera célébré à Monza. La Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ qui est devenue le Safety Car de la F1 cette année va ainsi abandonner sa livrée habituelle, en noir et rouge, pour afficher le logo de Cars. La voiture de sécurité sera intégralement rouge pour l'occasion.

Les spectateurs présents sur place pourront également voir un tour d'honneur de... Flash McQueen, le héros de Cars. Une voiture qui prend la forme du personnage est présente sur le circuit, pour faire la promotion du partenariat.

Le Grand Prix d'Italie marque le lancement de toute une gamme de produits dérivés associant la Formule 1 à l'univers des films Cars, qui seront proposés à la vente sur le circuit, et par la suite dans le reste du monde.

Flash McQueen est présent au GP d'Italie ! Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La F1 promet notamment une collection de prêt-à-porter, des accessoires, des objets à collectionner et des miniatures de voitures fabriquées par Mattel – également partenaire du championnat pour des miniatures Hot Wheels.

La démonstration avec Flash McQueen ne sera pas la seule sur le circuit de Monza ce week-end, puisque Rubens Barrichello et Sebastian Vettel vont rouler dans une Ferrari F2002 de Michael Schumacher. Ferrari a adopté une livrée spéciale pour célébrer les 30 ans de l'arrivée de l'Allemand chez la Scuderia.

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