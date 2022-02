Les F1 2022 vont se comporter comme un "kart"

Charger le lecteur audio

La Formule 1 fait sa révolution en 2022 avec des monoplaces plus lourdes qui font la part belle à l'effet de sol, et cela aura évidemment un impact sur le style de pilotage requis afin de tirer le meilleur. Si Lando Norris s'attendait à ce qu'il soit comparable à celui d'une F2, ce pilotage pourrait même se rapprocher de celui d'un kart. C'est en tout cas ainsi que la situation est analysée par Andrew Green, directeur technique de l'écurie Aston Martin.

"Il y a quelques difficultés avec la voiture d'un point de vue aérodynamique", a déclaré Green lors de la présentation de l'Aston Martin AMR22. "Le fait que ce soit une voiture à effet de sol signifie que sa proximité avec le sol est cruciale. Plus on peut la faire rouler près du sol, plus on obtient de performance, et l'on adopte donc les réglages qui vont apporter le plus de performance. On se retrouve alors avec une voiture relativement raide. Pour maintenir cette attitude, cette proximité avec le sol, les pilotes manieront quelque chose qui ressemble pas mal à un kart."

Sans surprise compte tenu du Règlement Technique remanié, l'AMR22 n'a pas grand-chose à voir avec sa devancière. "L'AMR21 avait beaucoup de pièces identiques à la précédente [dans le contexte du gel des châssis, ndlr], mais l'AMR22 est une voiture révolutionnaire", affirme Simon Cayzer, manager de la production. "Il n'y a probablement qu'environ 10% de la voiture qui est conservé de la monoplace 2021 sur 2022."

L'appui aérodynamique est en tout cas moindre avec les monoplaces nouvelle génération, mais pour Green, cet appui perdu sera rapidement recouvré. "C'est une perte aérodynamique conséquente par rapport aux voitures extrêmement développées que nous avions en 2021", poursuit-il. "Ces voitures reculent désormais de quelques pas en ce qui concerne le développement, la plupart des équipes ne travaillent dessus que depuis moins d'un an. La génération de voitures qui vient de tirer sa révérence avait été développée pendant plusieurs années avec ce concept aéro en particulier."

"Il est attendu que nous fassions un pas en arrière, mais je pense qu'avec la courbe de développement sur laquelle nous serons, comme toutes les équipes, on ne mettra pas longtemps à atteindre les niveaux d'appui aperçus en 2021."

Propos recueillis par Jonathan Noble