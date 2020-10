Volant de Hamilton : Mercedes n'a pas craint pour la sécurité

Mercedes n'a jamais eu le moindre doute concernant la sécurité de la direction sur la monoplace de Lewis Hamilton au Nürburgring, même si le Britannique s'en est plaint. Dès le samedi lors des qualifications, le Champion du monde a dû composer avec un mouvement inhabituel au niveau de son volant et de la colonne de direction. Le lendemain, ce problème était toujours présent, et il s'en est étonné à la radio avant le Grand Prix. Mercedes lui a fait savoir qu'aucune modification n'avait pu être apportée en raison des règles du Parc Fermé, mais que la sécurité n'était pas en jeu. Malgré ce souci supplémentaire à gérer, Hamilton a finalement décroché la victoire.

"Vous avez peut-être entendu Lewis se plaindre du mouvement au niveau de son volant", confirme James Vowles, responsable de la stratégie chez Mercedes. "Il avait du jeu dans la colonne de direction et tout le système bougeait un peu d'avant en arrière. C'est un facteur de performance, car quand on prend un virage, on essaie de sentir la limite des pneus, et avoir du mouvement dans la direction provoque de l'incertitude sur le comportement de la voiture, les pneus ou autre."

"Cependant, ce n'était pas un problème de sécurité, à aucun moment nous n'avons eu la moindre inquiétude ou quoi que ce soit pour le système. Nous l'avions remarqué le samedi, mais les règles du Parc Fermé disent qu'à moins que l'élément soit cassé, il ne peut pas être remplacé. C'est pourquoi Lewis a dû courir avec, et il a fait un excellent travail compte tenu des conditions difficiles rencontrées en course."

Le moteur de Bottas pourrait être sauvé

Pendant le Grand Prix de l'Eifel, Mercedes a subi un autre souci, plus sérieux, sur l'unité de puissance de Valtteri Bottas. Le Finlandais a été contraint à l'abandon, suite à un problème identifié au niveau de l'électronique. L'écurie de Brackley espère que les éléments moteur pourront être réutilisés.

"Au terme de la période de VSC, Valtteri s'est plain d'un manque de puissance", décrit James Vowles. "Nous pouvions voir sur les données que le MGU-H – l'élément hybride de la voiture qui produit de l'énergie électrique – mais aussi le contrôle de turbo ne fonctionnaient pas correctement. Nous avons tenté quelques changements avec Valtteri, qui auraient pu faire revenir le système : il pouvait entrer un mode par défaut sur le volant qui permet de faire revenir la partie hybride. Mais il était évident que c'était défaillant, même après ces modifications, et nous avons fait rentrer la voiture pour abandonner."

"Nous avons fait ça car nous avions l'impression que ce n'était pas une défaillance matérielle mais électronique. Plus tôt on s'arrête, moins on fait de dégâts et plus on a de chance de ne pas subir de pénalités pour Valtteri. Nous avons mené beaucoup de vérifications et nous contrôlerons les systèmes à Portimão, mais nous espérons qu'il n'y aura pas de pénalités consécutives à cette défaillance."