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Votez pour le meilleur pilote du GP d'Autriche F1 2026 !

Max Verstappen (Red Bull) a été élu "Pilote du jour" au terme du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1. Et selon vous, qui est le meilleur pilote du week-end ?

Fabien Gaillard
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Max Verstappen (Red Bull) a été élu "Pilote du jour" suite à la course du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1. Et selon vous, qui est le meilleur pilote de l'épreuve ?

Lire aussi :

Votez pour votre pilote du Grand Prix

Selon vous, qui devrait être le pilote du jour ? On vous invite à voter via notre sondage :

 

Titres de "Pilote du Jour" par pilote F1 (depuis 2016)

PILOTE NOMBRE DE RÉCOMPENSES
 Max Verstappen 52
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 21
 Charles Leclerc 19
 Lando Norris 18
 Sergio Pérez  14
 Daniel Ricciardo 11
 Carlos Sainz 7
 Fernando Alonso 7
 Valtteri Bottas  6

Australia Oscar Piastri

 6

 Kimi Räikkönen

 5
Italy Kimi Antonelli 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
Thailand Alexander Albon 3
 Nico Hülkenberg 3
Japan Yuki Tsunoda 2
Brazil Gabriel Bortoleto 2
 Oliver Bearman 2
 Daniil Kvyat 1
Denmark Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
Canada Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
 Nyck de Vries 1
 Esteban Ocon 1
China Zhou Guanyu 1
 Isack Hadjar 1

 

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