Votez pour le meilleur pilote du GP de Belgique F1 2026 !

Charles Leclerc (Ferrari) a été élu "Pilote du jour" suite à la course du Grand Prix de Belgique 2026 de F1. Et selon vous, qui est le meilleur pilote de l'épreuve ?

Votez pour votre pilote du Grand Prix

Selon vous, qui devrait être le pilote du jour ? On vous invite à voter via notre sondage :

Titres de "Pilote du Jour" par pilote F1 (depuis 2016)

PILOTE NOMBRE DE RÉCOMPENSES Max Verstappen 52 Sebastian Vettel 23 Lewis Hamilton 21 Charles Leclerc 21 Lando Norris 18 Sergio Pérez 14 Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo 11 Carlos Sainz 7 Fernando Alonso 7 Valtteri Bottas 6 Oscar Piastri 6 Kimi Räikkönen 5 Kimi Antonelli 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Alexander Albon 3 Nico Hülkenberg 3 Yuki Tsunoda 2 Gabriel Bortoleto 2 Oliver Bearman 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Mick Schumacher 1 Nyck de Vries 1 Esteban Ocon 1 Zhou Guanyu 1 Isack Hadjar 1