Votez pour le meilleur pilote du GP de Grande-Bretagne F1 2026 !
Charles Leclerc (Ferrari) a été élu "Pilote du jour" au terme du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1. Et selon vous, qui est le meilleur pilote du week-end ?
GP de Grande-Bretagne 2026 - Dimanche à Silverstone
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Charles Leclerc (Ferrari) a été élu "Pilote du jour" suite à la course du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1. Et selon vous, qui est le meilleur pilote de l'épreuve ?
Votez pour votre pilote du Grand Prix
Selon vous, qui devrait être le pilote du jour ? On vous invite à voter via notre sondage :
Titres de "Pilote du Jour" par pilote F1 (depuis 2016)
|PILOTE
|NOMBRE DE RÉCOMPENSES
|Max Verstappen
|52
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|21
|Charles Leclerc
|19
|Lando Norris
|18
|Sergio Pérez
|14
|Daniel Ricciardo
|11
|Carlos Sainz
|7
|Fernando Alonso
|7
|Valtteri Bottas
|6
|
Oscar Piastri
|6
|
Kimi Räikkönen
|5
|Kimi Antonelli
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Alexander Albon
|3
|Nico Hülkenberg
|3
|Yuki Tsunoda
|2
|Gabriel Bortoleto
|2
|Oliver Bearman
|2
|Daniil Kvyat
|1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Nyck de Vries
|1
|Esteban Ocon
|1
|Zhou Guanyu
|1
|Isack Hadjar
|1
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