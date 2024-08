Vowles "surpris" que Red Bull et Mercedes n'aient pas choisi Sainz

Bien que James Vowles, le directeur de Williams, soit très heureux d'avoir recruté Carlos Sainz, il semble encore être étonné d'avoir réussi à l'attirer dans ses rangs, d'autant plus que la concurrence était rude autour de l'Espagnol.

Ainsi, l'équipe britannique a réussi à doubler Audi et Alpine pour s'offrir les services du pilote. Outre ces deux équipes, Sainz a également un temps été lié à Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, et même à Red Bull pour rejoindre Max Verstappen. Toutefois, ces deux pistes ont rapidement pris fin, les deux écuries n'ayant pas poussé leur intérêt pour le pilote Ferrari plus loin.

Pour Vowles, cette décision est une surprise. Avec un palmarès qui se compose de trois victoires en Grand Prix et après être passé chez Toro Rosso, Renault, McLaren et Ferrari, le patron de Williams est plus que convaincu que Sainz est actuellement l'un des meilleurs pilotes du peloton.

"Oui [je suis surpris de la décision de Mercedes et Red Bull], parce que je considère [Sainz] comme l'un des quatre meilleurs pilotes, voire l'un des deux meilleurs pilotes sur la grille", a déclaré l'Anglais dans une interview accordé à Motorsport.com. "Pourquoi ne voudriez-vous pas l'avoir dans votre écurie ?"

"Mon point de vue est que, fondamentalement, les concurrents se rapprochent de plus en plus. C'est pourquoi la différence marginale qu'un pilote peut faire [est énorme], et je ne parle pas seulement en termes de performance. Regardez Carlos et toutes les équipes dans lesquelles il est passé, elles se sont améliorées de manière significative."

"Je comprends pourquoi, après avoir passé les neuf derniers mois à lui parler au moins une fois par semaine, si ce n'est tous les jours en vérité. Mais ce que j'ai réalisé avec lui, c'est qu'il est une machine de performance. Il fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour se réinventer, mais aussi pour réinventer l'équipe qui l'entoure. Et ça, c'est puissant."

Carlos Sainz avec Max Verstappen et Sergio Pérez. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Vowles l'a assez souvent répété, Sainz est pour lui un véritable atout dans une équipe. C'est la raison pour laquelle, même s'il s'en réjouit maintenant, il n'a pas vraiment saisi pourquoi des top teams comme Mercedes et Red Bull n'ont pas souhaité recruter l'Espagnol.

Un tel pilote pour une équipe qui joue le titre mondial serait un coéquipier parfait pour épauler Max Verstappen selon le directeur de Williams : "Quand vous êtes dans la position de Red Bull et que vous avez un championnat constructeurs en jeu, c'est toujours une décision difficile à prendre. Mais oui, j'aurais pris Carlos aux côtés de Max."

Du côté des Flèches d'Argent, Vowles comprend tout de même que l'équipe allemande avait d'autres options à privilégier, notamment certaines venant de son académie junior : "Si vous êtes chez Mercedes, c'est un choix difficile. Ils ont oscillé entre ne pas être compétitifs, auquel cas il est logique d'investir dans l'avenir, et être très compétitifs. Et maintenant, c'est une décision plus difficile de savoir si vous investissez dans des éléments connues ou inconnues."

Le directeur de Williams reste néanmoins conscients que des équipes d'un tel niveau ne font pas de choix au hasard, surtout lorsqu'il s'agit de ceux qui les représenteront en piste : "Cela dit, si Mercedes a pris cette décision [de ne pas signer Sainz], elle dispose de bien plus d'informations que moi. Il est plus que probable qu'ils sont très confiants dans la direction qu'ils vont prendre, que ce soit Max ou Kimi [Antonelli]. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des imbéciles."

"Ils ont pris cette décision de manière raisonnable, et si Red Bull a décidé de recommencer [avec Sergio Pérez], il y a des raisons derrière cela que je ne connais pas, parce qu'ils sont de multiples Champions du monde, donc ils ne prennent pas de décisions à la légère."

Propos recueillies par Jonathan Noble