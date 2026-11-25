Formule 1

Williams et Alpine épinglées pour non-respect du plafond budgétaire 2025

Williams et Alpine ont toutes deux conclu un accord de violation reconnue (ABA) avec la FIA après avoir enfreint le plafond budgétaire de la Formule 1 pour 2025.

Filip Cleeren

Mis à jour: 25 nov. 2026, 16:56

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Les écuries de F1 Williams et Alpine ont été épinglées pour non-respect du plafond budgétaire 2025 de la Formule 1 et ont conclu un accord de violation reconnue avec la FIA. Williams a écopé d'une sanction sportive pour dépassement du plafond, tandis qu'Alpine s'est vu infliger une amende.

La FIA a annoncé mercredi que Williams avait dépassé le plafond budgétaire 2025 de 627 000 livres sterling, soit 0,48%. Ce dépassement, dû à une interprétation involontaire du règlement financier par l'écurie, a été qualifié de "dépassement mineur du plafond budgétaire et de manquement procédural".

L'administration du plafond budgétaire de la FIA a proposé à Williams de conclure un accord de violation reconnue (ABA), que l'écurie a accepté. L'instance dirigeante a souligné que Williams avait "agi de manière coopérative et de bonne foi" et a conclu que l'équipe n'avait pas cherché à obtenir un avantage sportif.

La FIA a néanmoins infligé à Williams une sanction financière et sportive. En plus de devoir s'acquitter d'une amende dont le montant n'a pas été communiqué et de rembourser les frais liés à l'administration du plafond budgétaire, l'écurie verra ses essais en soufflerie et en CFD réduits de 1,5% au cours des 12 prochains mois.

Dans un communiqué, l'équipe a expliqué avoir commis une erreur lors de la réorganisation de sa structure, estimant que certains frais administratifs n'entraient pas dans le périmètre du plafond budgétaire.

"Le manquement concerne des frais administratifs engagés dans le cadre de changements apportés à la structure de notre entreprise. Nous pensions que ces coûts n'entraient pas dans le plafond budgétaire", a expliqué un porte-parole de Williams. "À l'issue de discussions avec la FIA, nous avons accepté de régler cette affaire conformément à son interprétation, selon laquelle ces coûts auraient dû être inclus dans le plafond."

"La FIA a reconnu que Williams n'avait tiré aucun avantage sportif ou financier de cette situation et que nous n'avions jamais cherché à en obtenir un. Elle a également souligné que nous avions fait preuve de coopération et de bonne foi tout au long de la procédure d'examen."

"L'intégrité est au cœur des valeurs de Williams. Nous pouvons désormais tourner la page et nous concentrer sur l'avenir. Nous avons toujours soutenu fermement le plafond budgétaire et continuerons de le faire, sachant qu'une application rigoureuse du règlement est indispensable à son efficacité."

Alpine sanctionnée d'une amende pour manquement procédural

Pierre Gasly, Alpine

Photo de: Manuel Eletto

De son côté, Alpine a été sanctionnée pour un "manquement procédural". L'écurie n'a donc pas réellement dépassé le plafond budgétaire 2025, mais a fait figurer des données inexactes dans ses déclarations financières.

Alpine a exclu à tort plusieurs dépenses non sportives, notamment des frais liés au marketing et aux ressources humaines.

L'écurie devra donc également payer une amende et rembourser les frais liés à l'administration du plafond budgétaire. Comme pour Williams, le montant de l'amende n'a pas été communiqué. Les infractions de ce type sont toutefois généralement sanctionnées par des amendes comprises entre 300 000 et 500 000 dollars.

"BWT Alpine Formula One Team prend acte des conclusions de l'administration du plafond budgétaire (CCA) pour la période de déclaration 2025 et les accepte", a indiqué l'écurie. "L'équipe reconnaît avoir commis, sans le savoir, un manquement procédural résultant d'inexactitudes dans les documents de déclaration annuelle complète concernant certaines exclusions et certains ajustements de coûts."

"Les erreurs et inexactitudes dans les déclarations concernaient spécifiquement des coûts non sportifs et opérationnels, dont la CCA a reconnu qu'ils n'avaient procuré aucun avantage en termes de performance à l'équipe. Il s'agissait notamment des activités marketing, des activités hors F1, des activités liées aux ressources humaines, des primes versées aux employés, de la compensation de coûts et des coûts liés aux stocks."

"L'équipe tient également à remercier la CCA et la FIA pour leur diligence et leur compréhension tout au long de la procédure. Le règlement financier est encore relativement récent, en constante évolution et complexe, certaines exclusions et certains ajustements pouvant faire l'objet d'interprétations différentes selon les équipes. L'équipe reconnaît les efforts collectifs qu'elle doit fournir dans l'ensemble de ses activités et identifie les points sur lesquels des améliorations pourront être apportées à l'avenir."

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