Comment Williams a démasqué l'antipatinage de Benetton

La saison 1994 s'annonçait comme un duel de titans entre le jeune loup prometteur qu'était Michael Schumacher chez Benetton et Ayrton Senna, venant de rejoindre l'écurie Williams qui avait outrageusement dominé les deux dernières campagnes en date.

Mais en début d'année, tandis que Senna enchaînait les pole positions, c'est bel et bien Schumacher qui concrétisait avec la victoire quand le Brésilien était contraint à l'abandon au Brésil, parti en tête-à-queue, et à Aïda, pris dans un accrochage au départ.

C'est justement lors du Grand Prix du Pacifique que Senna a développé son intime conviction que la Benetton B194 disposait d'un dispositif d'antipatinage, ayant observé les monoplaces en course après son abandon.

Fils de Frank Williams et actuel dirigeant de la section historique du team, Jonathan Williams était également impliqué dans une écurie de F3000 du nom de Madgwick en 1994, équipe qui s'est retrouvée avec Benetton sur le circuit de Pembrey, au Pays de Galles, pour une journée d'essais privés.

"Ce devait être entre le Grand Prix à Aïda, la course où Ayrton a observé ce qu'il considérait être du contrôle de traction, et Imola, parce que JJ Lehto était de retour à la place de Jos Verstappen pour la troisième course", avait détaillé Jonathan Williams dans les colonnes du magazine MotorSport. Et cet après-midi-là, Benetton a décidé de faire des essais de départ sur la ligne droite des stands.

"Nous sommes tous allés sur le muret des stands et nous avons regardé. Je ne vais citer personne, mais un mécanicien Madgwick – qui est ensuite devenu un ingénieur à succès pour deux écuries de Formule 1, toutes deux lorsqu'elles remportaient des titres mondiaux – m'a dit : 'Regarde les traces de gomme et écoute'. Il me donnait une leçon sur l'antipatinage."

"Avec le recul, ce qui m'a vraiment fait comprendre, c'est quand un ancien employé Williams qui était chez Benetton m'a aperçu et a très vite détalé. Ils ont cessé leurs essais de départ, sachant qu'ils étaient observés par quelqu'un de chez Williams."

"Je n'ai jamais raconté cette histoire en public auparavant, mais cela fait plus de vingt ans et il y a suffisamment de gens qui disent que la voiture était équipée d'un antipatinage pour que cela ne m'inquiète pas que l'information soit répandue. Je me rappelle cette journée à Pembrey, avec Benetton qui faisait des essais de départ devant nous, sans se rendre compte qu'il y avait quelqu'un de chez Williams."

Quelques jours plus tard, Ayrton Senna a perdu la vie au Grand Prix de Saint-Marin, et c'est Damon Hill qui a lancé l'assaut pour le titre face à Benetton – finalement sans succès, même si Williams a été titré chez les constructeurs.

